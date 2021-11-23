〈中信金法說〉台壽10月錢進台股200億元 總座喊加碼「無上限」

中信金 (2891-TW) 今 (23) 日舉行線上法說會，台灣人壽 10 月逢低進場加碼台股約 200 億元，針對後市投資策略，中信金總經理吳一揆表示，台股仍維持極佳量能，目前台壽投資股票未含基金的部位約占 9%，看好台股，未來在審慎選股下，加碼「無上限」。

台灣人壽今 (2021) 年前三季稅後純益達 225.9 億元，年成長達 42%；受惠第三季股利收入挹注，整體投資收益表現保持良好，前 9 月年化投資報酬率 4.43%，其中，股票投資年化投報率達 13%、海外投資收益平均收益 3.96%，前 9 月約實現 250 億元資本利得；避險成本改善及責任準備金成本持續下降，資本水準穩健，截至 9 月底，資本適足率為 381%。

台壽保整體可運用資金近 2 兆元，吳一揆表示，台股 10 月一度跌逾 9%，台壽立即逢低進場加碼，目前看來台股仍維持極佳動能，內部認為有機會突破「萬八」，在看好台股之下，未來加碼無上限。

台壽、中信金今年前三季獲利亮眼，明年股利政策也受矚目，台壽發言人葉栢宏表示，扣掉債券實現資本利得提存後，今年仍有可分配盈餘，一般同業申請股利配發率約 20%，目前獲利來看，也就是說可能有數十億元的空間，將向金管會申請上繳現金股利給金控，但仍要看金管會核准的情況。

中信金財務長邱雅玲表示，今年還有兩個月，因為獲利未出，整體現金股利政策仍未確定，但是，金控管理層對現金股利發放預期是 50%，法人預估，中信金明年現金股利至少 1 元起跳。