緯創醫學攻預防商機 看旺明年醫材代工成長

緯創 (3231-TW) 醫療布局報捷，旗下緯創醫學今 (23) 日攜手台大智活中心 (iNSIGHT) 共推 BestShape 慢性腎臟病照護解決方案，搶攻預防醫學領域商機，展望未來，董事長黃柏漙表示，今年緯醫營收可望達到 5 億元，明年在醫材代工布局擴大，加上外骨骼肌器人、軟體應用發酵下，可望保持成長。

黃柏漙表示，緯創醫學目前有三大主軸，其中醫材代工占比高達 85%，近年也逐步從「幼稚園到小學階段」，陸續打入國內外二、三線醫材品牌，承接 PCR、醫療產品電路板等產品製造代工，預期明年隨著客戶擴大，成長動能可期。

黃柏漙進一步指出，外骨骼機器人、醫療照護軟體平台在緯醫占比雖然仍低，但價值效益較高，布局今年逐步發酵，其中，外骨骼機器人結盟東洋 (4105-TW) 成為在台唯一銷售商，海外方面包含日本東京、馬來西亞也已設立體驗中心，未來可望進一步打入體檢中心。

軟體發展也是未來發展重心之一，黃柏漙說，緯創醫學瞄準老齡化健康商機，鎖定前期的預防醫學、資料蒐集商機，除今日與台大醫院合作發表的慢性病照護解決方案外，也規劃串接育兒月子、大型企業健檢、健身中心等領域。

緯創旗下緯創醫學今日與台大智活中心跨界合作，整合雲端服務與醫療場域，打造「BestShape 慢性腎臟病照護解決方案」，將醫療照護進一步延伸至初期腎臟病照護、糖尿病等，也將透過 Health 365 全天候健康照護平台，從精準醫療跨入預防醫學領域。