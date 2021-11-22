鋒魁24日登興櫃 明年產能擴增2.5倍 營收翻倍成長

真空幫浦設備廠鋒魁 (7530-TE) 將在後天 (24 日) 登興櫃交易，董事長張錦發今 (22) 日指出，由於各大半導體業者積極建廠，幫浦需求大增，為因應訂單將啟動擴產，預計明年底產能將達 1000 台，年增 2.5 倍，屆時營收也可望跟著翻倍。

鋒魁自真空幫浦維修起家，近年跨入半導體、光電產業的新機製造，也通過半導體廠驗證，並開始出貨，預計今年出貨量將超過 50 台；鋒魁前三季營收 1.96 億元，超越去年全年 1.95 億元，稅後純益 0.13 億元，每股稅後純益 0.39 元。

展望後市，張錦發看好鋒魁有四大成長動能，包括新機台銷售、新機台銷售後的維修、舊機台固定維修以及自動化部門，其中，由於新機台單台金額 60-70 萬元，隨著放量出貨，對營收成長貢獻大。

隨著半導體晶片製程微縮，對環境潔淨度的要求更高，帶動真空幫浦市場規模迅速提升，以同樣 3 萬片的月產能推算，28 奈米約需 2000 台真空幫浦，3 奈米則需超過 5000 台，為鋒魁帶來眾多機會。

此外，真空幫浦設備長期由全球三大廠占據，包括 2 家日商、1 家英商，近來隨著其他供應商交期長達半年以上，台灣晶圓廠也積極驗證鋒魁產品，加上鋒魁為在地供應商，交期僅需 3-6 個月，也獲客戶青睞並擴大採用。