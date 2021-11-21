中油：明日起汽、柴油各調降0.3元及0.2元

台灣中油公司自明（22）日凌晨零時起汽、柴油各調降 0.3 元及 0.2 元，參考零售價格分別為 92 無鉛汽油每公升 29.8 元、95 無鉛汽油每公升 31.3 元、98 無鉛汽油每公升 33.3 元、超級柴油每公升 28.0 元。本週油價除維持亞洲鄰近國家最低價機制並啟動平穩措施，汽、柴油各吸收 0.4 元。

台灣中油表示，本週受歐洲 COVID-19 疫情復燃及美國 12 月頁岩油產量將增至 832 萬桶 / 日，較 11 月增加 8.5 萬桶 / 日影響，導致國際油價下跌。本週浮動油價調整原則之調價指標 7D3B 週均價下跌 1.74 美元，新臺幣兌美元匯率升值 0.018 美元，計算後價格已低於亞洲鄰近國家 (日、韓、港、星)，與上週零售價比較汽、柴油應各調漲 0.1 元及 0.2 元，換算 95 無鉛汽油每公升 31.7 元，因此進一步再啟動油價平穩措施，超出之 1.7 元經計算 25% 吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各吸收 0.4 元，吸收後汽、柴油實際價格每公升各調降 0.3 元及 0.2 元。

本週依油價公式、維持亞洲鄰近國家最低價及平穩措施雙機制啟動後，汽、柴油各需調整之 0.4 元由台灣中油吸收，累計 110 年至 10 月底止，台灣中油共吸收 73.9 億元。