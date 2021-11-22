飯店自助餐頻喊漲 觀光局：不少業者願配合春節前凍漲

近來餐飲業吹起漲價風，部分飯店自助餐也撐不住喊漲，對此，交通部觀光局上周已邀集各大飯店旅館「喝咖啡」，協調業者共體時艱，觀光局長張錫聰今 (22) 日指出，這波漲價以飯店餐飲為主，已要求春節前不要有不合理漲價，不少業者表示願配合，暫時不會再調價。

隨著國內疫情穩定，飯店業營運回溫，但為反映原物料成本上漲，紛紛調升自助餐價格，包括晶華 (2707-TW)、喜來登、寒舍艾美等，觀光局 17 日邀集國內各大餐飲相關旅宿業者召開座談會，希望協力抗漲。

張錫聰今天前往立法院備詢，會前受訪指出，近來原物料成本上升，各行各業有漲價。觀光局找上主要國際觀光旅館有販售餐飲的業者座談，最大的目的就是提醒業者不要違規，不能聯合漲價，否則會違反公平交易法。

張錫聰指出，國旅已開始活絡，生意好起來了，也希望業者共體時艱，春節前不要有不合理漲價，過去曾輔導業者提出優惠價格，台灣旅宿網也會將優惠上網提供民眾選購。

張錫聰說，大部分業者都可以配合，部分已漲價且已賣出餐券者，觀光局就不干擾，其他還沒漲價的業者，都表達願意配合，暫時不會漲價，春節過後則要看市場狀況。

國內民生餐飲近來掀起一波漲價潮，包括麥當勞、鼎泰豐、吉野家等知名業者，使得通膨議題引發關注，行政院穩定物價小組正在盤點平抑物價的降稅措施，包含機動調降黃豆、小麥、玉米等大宗物資的關稅及營業稅，以及調降油氣的貨物稅等。