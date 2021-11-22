操盤手看台股：萬八攻防！元宇宙、電動車選股進入第二回合

逼近萬八的台股，由於近關情怯，部分賣壓出籠，11/19 日留出長上影線。之前曾談到行情的可操作性 (多方控盤時間長短) 才是觀盤重點。當前由於權值股已將大盤推到萬八附近，階段性任務初步達成，後續觀察中小型股能否接棒，進而維繫盤面人氣，讓個股有表現空間。若以年度來看，指數一旦收在絕對高位，對於隔一年度而言，等於基期 (成本) 墊高，其實對於新年度的行情較為不利，故在今年 11 月指數大漲之後，今年 12 月份指數被壓抑的機率升高，重點仍在選股，特別是不占權值的中小型股，同時要留意盤面節奏。對於一個操盤手而言，健康的心態是重要的。面對一波漲勢，千萬不可畫地自限，這一波從元宇宙概念的宏達電、威盛、鈺創，到航空的華航、長榮航等，有些朋友大談本益比與每股獲利，卻忽略了資金流向與市場情緒，最終錯過這一波大漲，其實很可惜。

近期多次提到當前盤面以元宇宙、低軌衛星、電動車 (含第三代半導體) 等題材，最具市場共識，而到目前為止，資金持續在相關族群進行點火。根據《彭博社》近日報導，目前蘋果已在大力推動 Apple Car 研發，目標最早在 2025 年推出並聚焦於全自動駕駛功能，當中將沒有方向盤和踏板，其內部設計以無人駕駛概念為主。消息一出，市場對此給予正面回應，蘋果股價創高，而車電供應鏈的股價也受激勵，當中與自動駕駛有關的車載鏡頭，由於未來需求看增，過去一台傳統燃油車搭載不到 4 顆車用鏡頭，但在 ADAS(先進駕駛輔助系統)逐漸成為新車標配，未來將加入自動駕駛功能下，一台車所搭載的車用鏡頭數量將提升至 6~8 顆，後續更會增加至 10 顆以上，此趨勢對於光學業者營運有利，如亞光、佳凌、先進光等股價紛紛表態，當中的亞光及佳凌，由於相關產品也跨足 VR 虛擬實境，搭上元宇宙概念，後續可進一步追蹤。

元宇宙熱度不減，近日運動用品大廠 Nike 不僅申請虛擬物品商標，同時也宣布與線上遊戲平台 Roblox 合作打造虛擬世界「Nikeland」，正式進軍元宇宙商機，後續要觀察是否越來越多實體品牌業者加入，進而讓相關商機加速發展。對於台廠而言，儘管切入內容 (軟體) 應用有一定挑戰，但是裝置設備 (硬體) 屬於台廠的強項，這才是要留意的方向，之前提過只要有業者投入就會有公司能實質受惠即是這道理。由於元宇宙需要資料中心支援，相關的伺服器、散熱模組、記憶體等需求看增，故對伺服器業者有利。繼伺服器管理晶片 (BMC) 的信驊創高後，近日伺服器供應鏈的川湖、神達、力致、嘉澤等股價相進跟進，後續要進一步追蹤。另外，受惠於各國邊境逐漸解封，加上第 4 季為航空業傳統貨運旺季，各國航空業者營運走出谷底，近期股價普遍走高。短線上，華航及長榮航急漲一波後，近日橫向整理，操作以上升趨勢線來觀察，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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