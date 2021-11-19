【張志誠觀點】全球電子標籤大廠 元太將大擴產的效應，後疫情時代誰將帶出產業爆發的關鍵

根據市調機構洛圖科技 (RUNTO) 報告指出” 今年全球電子紙標籤模組出貨量可望突破 2 億片，年增 15.2%，對明年成長性推估，洛圖科技預期在產能、需求同步增長下，明年電子紙標籤模組出貨量將倍增至 4.07 億片。

電子標籤除了可以取代一般紙類標籤重複使用達到環保目的以外，還可以自動更換顯示內容，無需再用人力逐個更換，在歐美無人店的趨勢和疫情為了減少人為接觸下，零售業大舉採用電子標籤，使得市場快速擴大。全球最大的電子標籤趨動 IC 設計業者晶宏 (3141-TW) 也在歐美電子標籤市場成長帶動下，今年第 3 季 EPS 比第 2 季成長 1 倍以上，毛利率更首度突破 50%。

全球電子標籤的主要供應商元太 (8069-TW) 搭上這波全球環保商機，為了追上明年市場的需求，在擴充上游材料產能方面除本來兩條產線外，今年拍板決定再擴充四條材料產線，今年底增開第一條，明年第二季到年底陸續增開三條，明年產能將大增 1 倍以上，從元太大動作擴增產線可看到電子標籤顯示器的需求仍處在上升週期，外資機構野村在產能擴張下看好未來營運調升其目標價至 124 元。

環保意識抬頭帶動電子紙的需求成長，根據資誠聯合會計事務所的報告指出” 未來五年內台灣的電子書將以 11.5% 的年複合成長率成長，到 2024 年電子書占整體台灣消費性圖書的銷售額也將從 15.7% 提高到 30%。另外，市場調查研究機構評估報告（Valuates Reports）估計，到 2026 年電子書全球市場規模將是現在的 2.4 倍，可達新台幣 1 兆 800 萬元。”

這波電子標籤的成長趨勢其中最大受惠者之一就是振曜 (6143-TW)，振曜 (6143-TW) 電子標籤今年出貨雖仍以黑白為主，但已有不少客戶搶先下單彩色紙試水溫，彩色電子書部分今年營收佔比仍然只有個位數，但隨著彩色電子書技術的良率提升，單位成本下降，已降到與黑白紙價差 2-3 成的普及甜蜜點，不管是手機、電視、掌上遊戲機，從黑白轉換成彩色都會出現龐大換機需求，從黑白電子標籤轉換到彩色部分預計在明年也將開始出現大量換機潮。除了換機需求，變成彩色後市場接受度會提高，所以彩色新機的需求一年將上看 6 千萬台，比現在的 2000 萬台多出 3 倍。

在市場前景看好，擴增產能，外資券商提高目標價的推動下，元太走勢出量連續兩天漲停，元太 (8069-TW) 今年以來漲幅已達到 148%，晶宏 (3141-TW) 今年以來漲幅達到驚人的 490%，而同樣受惠電子標籤市場成長的振曜 (6143-TW) 今年以來漲幅只有 58%。身為電子標籤中上游的元太和晶宏因為產能拉升和訂單確定，帶動今年以來漲幅超過 1 倍，而中下游的振曜明年將迎接彩色機的大量換機潮，從週 K 線看仍處於低位階，這也是振曜後面具備補漲的理由。

元太在 10 月率先突破 7 月波段高點後又漲了 28.7%，晶宏在 10 月領先突破 7 月波段高點後漲幅一度有到 36%，而振曜雖還沒突破 7 月波段高點，但短中長期均線皆已呈現多頭排列，回測後守住 5 日線即將發動攻擊，在同族群上下游的資金輪動效應下，振曜將很有機會跟上元太和晶宏腳步攻過 7 月波段高點並展開比價效應。

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