台積大擴廠 誰最會漲？

加權指數自 7 月創下 18034 歷史新高後進入整理，自 10 月低點 16162 反彈超過 1500 點，指數已站上 8 月高點 17643，加上美國四大指數領先創高，大盤有機會往歷史高點挑戰，但指數要能創高，大型權值股必須有所表現，權值占比近乎三成的台積電仍未突破 9 月高點 638 元，台積電尚未表態指數緩步墊高下，內資、投信將火力鎖定在中小型股。台積電產業前景透明，為了因應 5G 及 HPC 對 5 奈米等先進製程的強勁需求，台積電近年積極擴大投資，原先設定三年投入一千億美元資本支出，隨著和索尼半導體合資在日本設廠，加上高雄設立 7 奈米及 28 奈米製程的晶圓廠，相關資本支出勢必再提高，台積電概念股雨露均霑。

帆宣在手訂單超過 500 億，股價創歷史新高

晶片缺貨潮持續延燒，半導體業者大擴廠，台積電擴大資本支出，帆宣股價自 118 元大漲至 164 元突破 2020 年 7 月高點再創天價，短短五日大漲三成以上，目前在手訂單已超過 500 億元，訂單能見度至少到 2022 年底，今年前三季 EPS5.64 元已超車去年全年 4.88 元，全年獲利上看 7.5 元，明年挑戰 8 元以上，10 月營收站上 30 億大關，因漲多公布單月自結 0.68 元，隨著訂單持續入帳，Q4 營收有持續挑戰新高，2021~2022 年全球半導體建廠進入高峰期，帆宣長線看好。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊 1464 期】

更多精彩文章延伸閱讀：點我看更多

◎社長論劍：拜習會後持續漲

◎封面故事：元宇宙帶動的三檔潛力股

◎投資總舖師：IC 設計車輪戰，選誰？

◎台股照明燈：聯發科站回千元 誰受益？

◎五福臨門：低軌衛星暗藏的潛力股

