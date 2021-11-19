【台股龍捲風】元宇宙擴散至聯發科 第3代半導體嘉晶、光磊漲停，二極體、電池下周電力滿滿！

輝達大漲 8%，台積電 ADR 漲 3.64% 激勵費半再度創歷史高，而蘋果也因自動駕駛汽車有望在 2025 年問世，股價衝高，帶動道瓊出現下影線！TESLA 在馬斯克 表明要出售自己特斯拉持股的 10% 後，上週股價下跌了 15% 回測 10 月 25 日大量區後，也開始出現反彈，在中國地區的比重將達到整體交車量的 40% 的利多下，已有外資將目標區從 1,000 美元上調至 1,400 美元，並將長線看多目標價升至 1800 美元，相關概念股已開始發動了！

外資買超 80.35 億元，投信賣超 9.86 億元，自營商賣超 2.77 億，台股已漲 1824 點了，今天在外資買超下竟出現帶量黑 K 上影線，要反轉了嗎？永誠投顧徐照興分析師表示，目前加權日 KD 出現些許死亡交叉，但守穩 80 軸，漲勢未結束，而 OTC 持續黃金交叉，中小型個股會較強，原本期待的道瓊，希望可以回檔深一點，讓台股有低點可以布局，昨日 KD 也接近 20 軸，K 線留出長下影線，代表最弱的道瓊都有機會不扯後腿了，台股下周很多股票整理將結束，要趕快上車囉 ！所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續劇看 (日更) https://youtu.be/xl-QIP9FW4Q

矽智財：從高價股的力旺 (3529-TW) 漲到創意 (3443-TW)、 智原 (3035-TW) 、愛普 (6531-TW)、 凌陽 (2401-TW)、世芯 (3661-TW) 晶新科 (6533-TW) 等，這族群無疑就是台積電漲價直接受惠股，再加上「元宇宙加持」，很多股票震一震就過高，喜歡操作高價股的人，留意力旺走勢 (歷史高 2520，一旦越過，有機會帶領矽智財再漲一波) 接者 IC 設計的: 威鋒電 (6756-TW)、鈺創 (5351-TW)、笙泉 (3122-TW)、安格 (6684-TW)、祥碩 (5269-TW)、偉詮電 (2436-TW) 也逆勢大漲。

再來看美國的 TESLA，對應看到台股的車電：

TESLA 由於馬斯克賣股，導致短線出現回檔修正，而 10 月 25 日大量區及上升月線防守區，出現防守，相關概念股再度衝出！

電池股的美琪瑪 (4721-TW)、康普 (4739-TW) 、聚合 (6509-TW) ，目前 3 檔個股 10 月 26 日大量區仍未被跌破，有望被美股 TESLA 及陸股【鋰電池】概念股帶動！

接下第三代半導體：漢磊 (3707-TW) 、嘉晶 (3016-TW)，在 20MA 出現強力支撐下，嘉晶 (3016-TW) 連續噴出，如預期光磊 (2340-TW) 出現比價效應，也連續噴出，恭喜所有讀者，「整流二極體」本波由強茂 (2481-TW) 率先站上 20MA，帶動德微 (3675-TW) 漲停、朋程 (8255-TW) 拉尾盤，下周可望延續！

然後就是我們提早佈局的「元宇宙」概念股：威盛 (2388-TW)、宏達電 (2498-TW)、位速 (3508-TW) 高檔震盪，威鋒電 (6756-TW) 反而沖出，而中光電 (5371-TW) 、揚明光 (3504-TW) ，凌陽 (2401-TW) 集團的凌陽創新 (5236-TW)、凌通 (4952-TW) 震盪 ，反而又輪到聯發科 (2454-TW) 上攻， 喜歡大規模操作題材股的人，可來 TG：https://t.me/imoney168

而有來拿「低軌衛星」資料的人，已先噴一波了，今天指標股昇達科 (3491-TW) 震盪 2 天後，今天又拉漲停，下周低軌衛星搞不好又有機會！另全訊 (5222-TW) 高檔震盪後， PA 三雄今天拉全新 (2455-TW)，穩懋 (3105-TW)、宏捷科 (8086-TW)，震盪壓回量縮就是機會。

近期隨者 5G、TESLA、元宇宙、低軌衛星等題材，大家賺翻了，那還有沒有新族群是有機會的，請大家不妨留意「集團作帳股」，集團股這麼多，該如何選，筆者已整理相關概念股及 EPS 外加 12 月上漲機率，有需要的讀者可自行前來索取 https://lihi1.com/xXsuk

今日雖下跌 23 點，但車用，散熱、低軌衛星、光學表現不錯，代表資金還在場內，尋求機會，大家都有機會，好好把握第 4 季的行情。

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