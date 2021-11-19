全聯拓平價有機市場 拚5年內有機蔬菜銷量占比達5成

連鎖超市龍頭全聯今 (19) 日指出，為強化「永續農業」概念，將積極經營有機蔬菜，力拚明年實現平價有機專賣店的概念，讓有機蔬菜銷售占比自目前的 14% 提升至 25%，5 年內達成 50% 的目標。

全聯契作的太康有機農場今日對外公開，做為全台第一座公辦有機農業專區，太康占地面積約 45 公頃，除了搭建溫室生產短期菜葉，也透過陽光殺菌法因應病蟲害問題，堅持無用藥，供應區域達全聯南部約 200 多間門市，夏季一周約可供應 3 萬包的貨量，冬季則可供應一周 6 萬包的數量。

太康有機專業農區也透過與全聯的交流，引進新穎的設備並鼓勵青年返鄉務農，專區經營主力以 55-65 歲世代為主，45 歲以下的新農人則逐年增加至 25%，藉此推動農業升級。

全聯進一步指出，新鮮農產品、永續環境將成為亞洲飲食的重要趨勢，全聯身為本土企業，熱愛這片土地，將更強化「永續農業」概念，關注自然資源的發展和生態環境的平衡。

為此，全聯提出 2 大主張，第一，積極經營有機蔬菜，維護生物多樣性、減少汙染，並照顧全民的健康，期望明年能實現平價有機專賣店的概念，第二，為永續環境支持友善耕作，不只打響老鷹紅豆相關商品，成功復育老鷹外，今年成功在契作田區孵化出 117 隻水雉寶寶，並擴大導入台南官田菱雉菱商品販售門市至 300 間。

全聯去年蔬菜整體銷售額約 72 億元，其中本土蔬菜採購比例達 8 成以上，而有機蔬菜的採購噸數近 9500 噸，約占 14%，有機蔬菜契作面積達 600 公頃，全聯總經理蔡篤昌強調，今年光蔬菜銷售營收有望再成長 20%，看好仍有相當大的成長動能。

全聯目前已全面導入有機認證專區門市，提供超過 100 種商品選擇，明年將強化「善美的」有機蔬菜品牌布局，網羅各地特色農場，包括北桃園、中西螺、南柳營 3 大區域農場，確保供貨穩定、品項多元，以量制價。