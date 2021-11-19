智崴發表熱氣球模擬器 找來友達助陣搶攻元宇宙商機

體感科技大廠智崴資訊 (5263-TW) 今 (19) 日於美國奧蘭多舉辦的國際主題公園暨遊樂設備展 (IAAPA Expo)，發表第三代飛行影院設備，同時智崴也發表，搭配友達(2409-TW) 超高密度 LED 技術打造的全新產品 Rise Up 熱氣球模擬器，全力搶攻元宇宙商機。

智崴發表搭配大型 LED 球幕的第三代飛行影院設備，新飛行影院影像規格比舊有系統提高到 10 倍解析度與亮度，肉眼已無法分辨，智崴也將在紐約時代廣場推出最新型飛行劇院 Rise NY，預計 12 月開幕。

除第三代飛行影院設備外，智崴打造全新產品 Rise Up 熱氣球模擬器，使用六軸平台技術，以特殊造型技術打造「蒸氣龐克」復古科幻風格，搭配友達超高密度 LED 技術，創造逼真真實影像。

智崴集團董事長歐陽志宏表示，今年智崴成立滿 20 週年，成功在全世界 13 個地點，完成 21 座體感遊樂設施，其中包括哈薩克、中國大陸、日本、丹麥、美國、英國等地的 15 座飛行劇院。

歐陽志宏指出，遊樂設備發展將從多媒體設備，轉成更沉浸互動的模擬系統 (Simulator)，頂級主題樂園也會在元宇宙中出現，而智崴所發展的沉浸式模擬科技，結合 5G、AIoT、區塊鏈等技術，讓人類進入元宇宙世界中，會有虛實難辨的真實感受。