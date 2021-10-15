國壽遠距投保常態化120天達標 市占率達65%

國泰金 (2882-TW) 旗下國泰人壽的遠距投保試辦，僅花 120 天就達標搶得常態化頭香，統計至 9 月底，國壽的遠距件數市占率已達 65%，且客戶滿意度也遠超過九成。

保險局副局長林志憲表示，國泰人壽、中壽、富邦人壽、全球人壽、新光人壽、富邦產險與台灣人壽等 7 家保險公司，申請遠距投保試辦，其中，國壽僅花 120 天率先獲金管會核准正式開辦。其他已獲核准試辦的尚有 1 家尚在審核中。

國泰人壽「CVX 泰好保」平台 6 月 15 日國泰人壽率先試辦，於 10/14 正式通過保險局審核，成為第一家正式通過、上線的遠距投保壽險公司，國壽表示，比該公司原訂的時間整整提早近 20 天，成為台灣遠距保險服務市場新里程碑。

此次保險局針對遠距投保試辦業務的審核標準，包括質檢件數及影片質檢通過率等。國泰人壽總經理劉上旗表示，在數位應變力、團隊敏捷力與業務學習力的三大實力之下，泰好保平台通過核准的關鍵優勢包括：全面涵蓋投保、保全、理賠及保費服務；沒有額外認證步驟的「便利性」；只要有手機就能簡單操作，以及業界首創的「個人化電子保單封面」服務，後續除了優化客戶體驗之外，也將加強身份辨識功能，與既有投保管道多元並行。

目前泰好保已累計 6.25 萬受理件，而截至 9/30，遠距件已佔整體壽險視訊件的 65%，不僅持續吸引 20~39 歲的年輕族群 (佔 66%)，其中更有約 3 成為跨縣市遠距連線投保，比如一位在台南的業務員，在疫情期間便透過泰好保，讓花蓮的要保人 (兒子)、台南的被保人 (爸爸)，完成遠距連線，打破時間與地域限制解決客戶痛點。目前 2.7 萬名業務員已有 8 成習慣使用泰好保，客戶滿意度亦高達 96%。