光學股玉晶光長紅起手式 7月科技股大反攻？

萬寶投顧陳子榕指出，7 月的第一天，台股盤中再創新高衝上 17,863 點，但是電子股成交比重竟然跌到只剩 26.42％，航運、鋼鐵匯聚人氣，兩者成交比重合計 55.08％，投資人受到盤面吸引，完全聚焦在漲多的航運、鋼鐵股上，不但無視風險，而且可能錯過低檔卡位優質電子股的好機會。



睽違 5 年的 TIFA 重啟，象徵台美關係往前再跨一步，尤其供應鏈方面，我方特別希望在半導體、疫苗代工生產及電動車方面有更深化的合作。雖然台積電 (2330-TW) 以晶片交換疫苗的事遭美國白宮否認，但美方對晶片需求若渴卻是事實。



台積電即將在 15 日召開法說，第二季毛利率預估 51.8％，EPS 為 5.38 元，大致合乎市場預期，而第三季進入傳統旺季，預估光是蘋果 iPhone 今年全年出貨量就有 2.3 億支，其中，iPhone13 上看 1 億支，隨著新品加快拉貨，台積電第三季營收可望向上成長 5.2％。台積電 ADR 價格從 6/22 開始一路回升，至今已漲逾 5％，加上台積電股價目前在均線上持續糾結整理，一旦法說會釋出利多，將有效帶領台股上衝。



半導體前景到底好不好？聯電 (2303-TW) 以聯詠 (3034-TW) 持股作為交換標的所發行的 4 億美元海外可交換債，在投資人搶購下順利完成，不但殖利率是 - 0.625％，且交換價格 731.25 元，溢價幅度創史上最高 50％ (以 6/30 聯詠收盤價計)，顯見投資市場對半導體未來信心充滿。



而其中，化合物半導體材料元件族群更不容小覷，化合物半導體具高頻、高功率特性，但材料取得不易，設備製造困難，技術門檻高，因應 5G、物聯網等高速傳輸需求，全球已經開始從第二代砷化鎵 (GaAs) 再往第三代氮化鎵 (GaN)、碳化矽(SiC) 挺進研發，未來包括人造衛星、太空站、國防都會用得上，堪稱是國家戰略物資。



砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋 (3105-TW)10 年前就開始投入第三代半導體 GaN on SiC 發展，近年邁入收成期，每年都有超過 50％的年成長率，隨著 5G 基地台、低軌道衛星積極布建，將挹注營收增溫。

GIS-KY(6456-TW) 成功打入蘋果多項新商品供應鏈，隨 mini LED iPad 及 Mac 展開拉貨，預估本季營收將達 358 億元，較第一季成長 42％，單季 EPS 估 3.2 元，季增 375％，營收獲利將猶如倒吃甘蔗，一季比一季甜。

除以上個股之外，過去我在 6/3 所推的晶宏 (3141) 為元太 (8069) 轉投資 STN 面板驅動 IC 廠，估 6 月營收佳，股價由 76 元漲至 152.5 元，價差高達 76.5 元，一個月股價足足漲一倍，這都是我透過籌碼金流追蹤領先跟大家分享的優質潛力股；當下分享時，股價還未立馬大漲，但籌碼就是能透析未來，至今一個月左右股價也大漲高達一倍，若大家能多留意我文，當個先知先覺低檔佈局者，現在又是股市超級贏家。請參考 6/3 《5G 換機潮下的受惠股 ABF 載板三雄起飛了？》。

萬寶投顧陳子榕指出，台股目前處高位階，基期高個股不宜追價，基期低個股拉回佈局，雖然外資忽買忽賣，但投資人不必過度擔心，只要大家跟著我的步調，順勢低檔卡位，靈活操作，依然可以大豐收。



瑞昱 (2379-TW) 因居家辦公推升網通需求使得瑞昱訂單持續暢旺，使得營收持續增長，第二季將優於第一季，估毛利率可維持 44.9％高檔水準，單季 EPS 逾 6 元；占營收最大宗的 WiFi，因終端產品規格升級及應用擴大，推升 WiFi6 在筆電和路由器的搭載率由 20％升至 30％，在非蘋 TWS 搭載 ANC(自動降噪)部份去年滲透率不到 1 成，今年逐漸成長，且因 ASP 較高，對營收獲利大有助益。

聯詠 (3034-TW) 第二季整體出貨略增，且 AMOLED 驅動 IC 價格調漲，預估第二季營收季增上看 28.9％；TDDI 雖傳出大陸智慧手機出貨下修雜音，但下游客戶持續為明年備貨拉貨，而受晶圓代工成本漲價影響，第三季 TDDI 及 LDDI 都有望再漲 5～10％。此外，聯電此次發行以聯詠持股作為交換標的海外可轉換債，交換價格為每股 731.25 元，溢價幅度達 50％，有利股價推升。

健策 (3653-TW) 為導線架 / 均熱片大廠，今年第二季在電鍍及鍛造產能持續拉升，以及既有客戶訂單成長、加上新客戶開始出貨，營收逐月走高，估第二季營收可望季增及年增兩位數幅度、續創新高。健策積極擴廠，大園二廠去年開始加入生產行列，但因下半年有望新增一家大客戶，預估大園二廠明年底產線將滿載。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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