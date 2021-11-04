小摩重申比特幣14.5萬美元長期目標價 前提是波動性要降

加密貨幣的愛好者可能會對摩根大通 (JPMorgan) 的最新報告感到振奮，儘管它也帶了一些警告。

這家美國最大的銀行重申，如果比特幣的波動性消退，同時金融機構開始在其投資組合中，選擇比特幣更勝於黃金，那麼長期來看，比特幣可能會飆升至 14.6 萬美元美元，這比比特幣在周三 (3 日) 的 63160 美元的價格高出約 130%。

摩根大通認為，做為抗通膨的工具，比特幣已經從黃金手中，爭取到更多的注意力。而且比特幣本身也是稀缺商品，代表即使通膨侵蝕了其他資產的價值，並不妨礙這些資產的上漲。

摩根大通策略師 Nikolaos Panigirtzoglou 表示，在剛過去的 9 月和 10 月，投資者再次開始擔心通膨，並似乎重新對採用比特幣進行對沖產生興趣。

美國的通貨膨脹率達到 13 年來最高，全球也有升溫現象。Panigirtzoglou 表示，考慮到原本對黃金的投資有多大，任何將比特幣做為「替代方案」的選擇，都足以推升比特幣長期上漲空間。

他認為，加密貨幣與黃金做為避險工具的競爭會持續下去，因為千禧世代在投資領域變得更加強大，而他們偏愛加密貨幣。

不過，摩根大通表示，要達到 14.6 萬美元長期目標價的前提，是比特幣的波動要急劇下降，這才能讓受規則約束的投資者，可以放心地將其添加到他們的投資組合中。比特幣的波動性目前約為黃金的 4-5 倍。

摩根大通認為，加密貨幣的波動性目前正在下降，因此明年 73000 美元的價格看起來是合理的。