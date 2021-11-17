後疫情時代 施羅德點名看好金融股與大宗市場

施羅德投資表示，後疫情時代隨著疫苗覆蓋率提升，在景氣進入擴張期之下，看好股票、大宗商品表現，在股票方面可留意全球金融股、英國股市表現，大宗商品也會從景氣擴張獲得成長動能。

施羅德投資今 (17) 日舉行投資展望說明會，分析 2022 年金融市場走向，施羅德投資多元資產團隊主管 Patrick Brenner 表示，目前各國努力提高疫苗覆蓋率，也讓經濟活動隨之復甦、逐漸走向擴張。

要注意的是，由通膨引發風險包括：住宅成本增加會驅動週期性通膨上揚，須持續觀察，以及目前美國失業人口數比職缺數還低，顯示勞動參與率還未復甦，可能帶來未來薪資成長，進而提高通膨。

但 Patrick Brenner 也說，目前仍看好股票與大宗商品，雖然復甦期間風險性資產表現已相當強勁，但考量目前仍在景氣擴張期，對風險性資產仍有一定支持，因此仍看好其未來表現。

其中股票方面，企業盈餘的成長是今年股市報酬率的主要驅動力，雖然預期明年企業盈餘趨緩，但仍可望支持市場表現，但相較於全球股，施羅德較看好全球金融股，隨著利率將走升，以及市場對停滯性通膨的憂慮，對金融股都會是利多。

在債市部分，Patrick Brenner 建議可鎖定維持短存續期間的債券，主要是債券的實質殖利率極低，以及可能的通膨風險都不利於債市，因此持續減碼債券。

另外，投資級債仍值得投資，尤其是亞洲，其利差相較於美國投資級債更具吸引力，且亞洲投資級債的利差走勢也頗為穩定。