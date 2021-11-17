聯發科連續三年榮獲「台灣十大永續典範企業獎」

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (17) 日表示，由台灣企業永續學院主辦的 2021 年「台灣企業永續獎」中，公司蟬聯最高榮譽「台灣十大永續典範企業獎」及「企業永續報告獎」白金獎，其中，聯發科已連續三年成為「十大永續典範獎」得主，說明公司對永續營運的追求連年毫不懈怠。

聯發科此次也同時囊括五項績效類殊榮，包括「人才發展領袖獎」、「創新成長領袖獎」、「供應鏈領袖獎」、「社會共融領袖獎」及「資訊安全領袖獎」，成為繼今年在「天下企業公民奬」獲得「大型企業」第五名後，再度獲肯定，也聯發科技多年來在永續績效上的卓越表現。

副董暨執行長及企業社會責任委員會主委蔡力行表示，聯發科專注本業，領先布局 5G、WiFi、智慧手持裝置及智慧家庭應用等重要產品，對於所屬產業如何達到永續發展的目標極為重視。

蔡力行補充，今日能在『台灣永續典範企業獎』及企業公民大獎『天下永續公民奬』中獲得亮麗成績單，與公司在多面向積極推動永續發展息息相關。

聯發科也承諾以責無旁貸的精神，在永續領域不斷精進，矢志成為符合所有利害關係人期望的永續企業，在追求永續共好的路上持續邁進，成為社會的正向力量。

聯發科為創新取勝的高知識密集產業，本身沒有工廠 (Fabless)，長期致力帶動供應商實踐綠色營運，每年舉辦半導體產業責任供應鏈論壇，帶動供應鏈夥伴響應聯合國永續發展目標 (SDGs) 制訂控制溫室氣體排放量，每年以至少下降 2% 為目標。

此外，聯發科也將 ESG 標準納入供應商的稽核準則，本業上，公司在前段產品設計時，就引進節能創新概念，以符合節能減碳的環保趨勢，去年提供晶片的最終產品能耗比率年減 11%，可供應台灣約 7.5 萬戶家庭一年的用電量。

聯發科自 2015 年起，已連續七年獲得台灣企業永續獎肯定，今年成績較去年更上層樓，顯現公司善盡企業社會責任 CSR，並與利害關係人、環境共好，以達企業的永續經營。

聯發科從「全球佈局、在地實踐」出發，將永續策略納入核心營運中，去年在台灣採購金額超過 1500 億元，為台灣半導體業提供強勁的成長動能；多年來也投入大量資源推動科技教育普及，鼓勵社會創新，實現對永續營運的承諾。

《台灣企業永續獎》素有台灣企業永續奧斯卡之稱，今年參與企業總數達 329 家，年增 31%，創下歷年新高，獲獎難度大增，在經過 802 位龐大評審團共同參與評選後，聯發科連續三年成為「十大永續典範獎」得主，說明公司對於永續營運的追求連年毫不懈怠。