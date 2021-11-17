〈ESG大趨勢〉新光保全深耕ESG 連續9年獲BSI永續獎殊榮

新光保全 (9925-TW) 深耕 ESG 永續經營面向有成，企業永續報告書已連年受國際機構肯定，近日獲英國標準協會 (BSI) 頒發「2021 永續韌性領航獎」殊榮，證明其呼應全球永續、淨零行動與徹底實踐聯合國永續發展目標的決心。

新光保全長年積極發揮正向影響力，將永續 DNA 融入營運策略，並透過多元溝通管道，積極回應各利害關係人關切議題。

新光保全在治理面，持續完善公司治理架構，重視法規遵循，提升資訊透明度，以深化公司治理效能；在社會面，持續透過「安心教室」將安全知識帶入偏鄉，辦理各項公益贊助活動，落實員工照護，以回饋社會；在環境面，新保持續推動各項節能減碳措施 (例如: 優化管理作業、辦公處所更換 LED 燈泡或節能空調設備)，不定時安排員工參與環保活動。

另適逢聯合國氣候峰會 (COP26)13 日敲定碳市場規則，各國須在 2030 年前將溫室氣體排放量減半及 2050 年達到淨零目標，共同應對全球氣候變遷問題，新保加入台灣淨零行動聯盟，以內湖總部及相關營運據點的淨零碳排為努力目標，用行動展現對氣候危機議題的重視。

新光保全已連續 10 年自主發行企業永續報告書，始終關注最新國際趨勢與標準，重視對每位利害關係人的承諾，不間斷地由企業內部推動企業永續的理念和實際作為，並向外延伸到客戶、合作對象等利害關係人，開創更多共好的全贏局面。展望未來，新光保全將持續發揮影響力，不斷地將公司策略與環境永續、社會公益、公司治理、員工照顧、客戶權益等與 ESG 行動方案作結合，希望打造一個正向循環的經營環境，為企業永續發展樹立良好典範。