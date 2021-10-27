聯合國氣候峰會10月底登場 可留意ESG投資機會

聯合國氣候變化綱要公約第 26 次締約方會議（COP26）將於 10 月 31 日至 11 月 12 日在英國格拉斯哥舉行，為期 12 天的 COP26 將是自 2015 年的巴黎氣候峰會以來，規模最大的氣候會議。元大投信表示，此次會議的首要任務是讓世界各國針對 2050 年前實現淨零碳排，與 2030 前加大減排力道和速度做出必要承諾，因此可留意 ESG 相關投資機會。

在 COP26 即將召開之際，全球正面臨前所未見的能源危機。當前肆虐全球的能源問題，表面來看是來自短期供不應求的狀況，但背後令人擔憂的真相是大自然反撲的力量，人類造成的地球氣候變化正快速接近不可逆轉的「臨界點」，亟需眾人齊力找出因應之道。

元大台灣 ESG 永續 ETF 研究團隊指出，今年以來，世界多國不斷出現氣候異常現象，熱浪、野火、洪災都愈來愈頻繁也愈來愈猛烈，地球陷入「水深火熱」之中，不論身為何種角色，都該為地球盡一分心力。對投資人來說，也該思考如何透過影響力投資，為環境及社會造就正面影響力。

從實際數據上，影響力投資不僅追求形塑正面的社會效益，也能兼顧投資報酬。統計過去三年，比較美國、歐洲、新興市場、新興亞洲和台灣市場的股市指數表現，若是有納入 ESG 選股因子的指數表現，不謀而合地都勝過一般當地市場指標指數的表現，顯現越有能力去落實 ESG 的企業，不僅代表具備長期核心競爭力優勢，也能得到資本市場的認同。

隨著有越來越多的投資人希望藉由投資良善的企業，進而創造有利環境、社會的正向效應，在更多資金簇擁下，預期致力於實踐 ESG 企業的股價表現，有機會展現更好的領先優勢。

元大投信指出，對於無法費心研究重視 ESG 準則企業的投資人，可以透過買進 ESG 相關 ETF，一籃子持有重視永續發展的企業，舉例來說，元大臺灣 ESG 永續 ETF (00850-TW) 掛牌兩年多以來，淨值增加超過 70%，不僅符合追求長期投資、累積財富的投資策略，也能為整體社會發展帶來正面影響力。

