〈貴金屬盤後〉市場獲利了結 黃金7日連漲後止步稍歇

週一 (15 日) 交易，黃金期貨價格收低，停下了連漲 7 個交易日的腳步，該漲勢係因後疫情時期對通膨壓力的擔憂而推動的。

Oanda 高級市場分析師 Craig Erlam 報告寫道：「黃金漲了好一陣子，因為通膨指標大升且變得更普遍，令金價持續走漲。」

12 月交割的黃金期貨價格下跌 1.90 美元或 0.1%，收每盎司 1866.60 美元，上週漲近 2.9%，為 5 月 7 日以來，交易最活躍黃金期貨最大單週漲幅。

根據道瓊市場數據，黃金連漲 7 日，為最活躍期貨價格自去年 7 月 29 日止以來的最長漲勢，當時為 9 日連漲。

週一美元上漲和美公債殖利率上升，令黃金承壓。週一 ICE 美元指數上升 0.3%，10 年期公債殖利率自上週五的 1.583% 上升至 1.614%。

美元走強會打壓美元計價的資產需求，而公債殖利率上升，會削弱投資者對不孳息的貴金屬之興趣。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示：「我們已經看到黃金一些大漲，交易者現在似乎有意讓一些獲利入袋。」

「這裡要注意的一個重要因素是，在 Fed 貨幣政策的支撐下，如許多市場參與者預期那樣，黃金價格已經劇烈轉變，但現在 Fed 的貨幣政策已經不像幾個月前對黃金價格那麼有利，因為 Fed 已經啟動削減購債了。」

「在典型的教科書式交易中，這意味著黃金價格應該墜崖般下降，但迄今我們尚未經歷這樣的走勢，總體而言，黃金價格一直很強勁，上週我們還看到更多強勢。」

除了這些對黃金有利的因素之外，由供應鏈瓶頸和需求激增，市場對通膨失控的擔憂情緒也有助於提高黃金需求，因為黃金被視為對抗通膨的工具。

Oanda 的 Erlam 寫道：「儘管公債殖利率上升和美元走強，但由於通膨調整後的殖利率仍處於低位，黃金仍受歡迎。在上週美國 CPI 數據公布後，黃金的抗通膨避險角色仍受到喜愛。」

美國上週公布，10 月 CPI 月增 0.9%，高於經濟學家預期的 0.6%；年增 6.2%，創下 1990 年 11 月以來最大增幅，也是 Fed 通膨 2% 目標的 3 倍多。

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