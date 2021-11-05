〈發哥開講〉聯發科也啖元宇宙商機 看好發展機會大

手機晶片龍頭聯發科 (2454-TW) 今 (5) 日舉辦第三場「發哥開講」，針對近期最夯題材元宇宙，無線通訊事業部技術規劃總監李俊男指出，元宇宙如同進階版生存遊戲，需要無線連網、低功耗及高效能技術，聯發科有很大的發展機會。

聯發科今日以行動裝置遊戲技術為題，剖析最新遊戲趨勢，李俊男表示，公司已與國際遊戲團隊合作，將在手機實現等同筆電般具備即時光線追蹤、超解析影像、全域照明等效果，提升使用者沉浸體驗。

聯發科指出，現今遊戲玩家追逐共同的遊戲體感，包含流暢不發燙、看得舒服、好聽有臨場感、畫質擬真沉浸感，轉化為技術指標，就包含聲音、觸控、顯示、聯網等的各類低延遲指標。

聯發科預期，一個全新規格或渲染技術從標準化到落地，需歷經 GPU 廠支援、遊戲引擎開發等，過程約 3-5 年，未來隨著旗艦手機性能提升，並與筆電匹敵，也誘使遊戲開發者嘗試開發更多絢麗特效，讓遊戲廠的開發週期縮短成 2-4 年。

展望未來手遊技術趨勢，內容商因新世代遊戲機及 Vulkan 流行，衍生三大技術需求，包括光線追蹤、遊戲超高解析度成像以及全域照明，滿足未來手機承接單機遊戲的基本部署。

聯發科也開發新世代遊戲引擎 HyperEngine5.0，預計 2022 年正式推出，並搭載最新 5G 旗艦晶片，無線通訊事業部產品經理鄒雯姍表示，HyperEngine 5.0 將在智能調控、網路、操控及畫質四大主軸進行拓展。