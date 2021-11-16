〈國泰金法說〉李長庚：已備妥500億元銀彈 有好機會就發動併購

國泰金 (2882-TW) 今 (16) 日舉行線上法說會，面對併購議題，總經理李長庚表示，今 (2021) 年 7 月股東會已通過 500 億元現金增資，國泰金已經準備好，有好的機會就不排除發動併購。

外界關切會不會停滯性通膨，李長庚表示，通膨有很多原因，現在因為各種因素全部湊在一起，首先包括 2008 年以來，全球央行印了很多錢，造成資金氾濫；第二是全球供應鏈從長鏈變短鏈，不過疫情衝擊高峰應該已經過去，現在也看到馬來西亞供應鏈恢復生產，預期供應鏈問題將有所緩解；第三點則是能源結構改變、綠能成本居高不下，加上氣候變遷持續影響，都會影響糧食生產，進而使通膨擴大。

不過，李長庚強調，目前看來，供應鏈、塞港和疫情的影響已稍見緩和，且通膨比通縮好，溫和通膨對經濟發展是健康的。

至於升息，李長庚表示，升息是「短空長多」，利息慢慢擺脫低檔，對金融業、退休族是好事，舉例來說，今年台灣金融業大多賺錢，只有期貨業獲利衰退，就是因為保證金收益太低，如果升息就有助益，因此希望各國主要央行能適度升息。

併購議題也是法說焦點，李長庚指出，國泰金本身會持續努力透過數位轉型、營運模式改變、效率提升等來壯大體質，但也不排除好的機會發動併購，7 月股東會已經通過 500 億元現金增資，代表做好準備，不排除任何可能，但也不會輕易出手為了併購而併購。

談到股利問題，對於壽險是否上繳獲利給金控，李長庚表示，人壽獲利創歷史新高，希望考慮到股東需求，因此會盡最大努力跟主管機關溝通，對此樂觀期待。