高價石油時代來臨！瑞銀分析師喊買雪佛龍

瑞銀分析師 Jon Rigby 認為，高價位石油可能還會持續一段時間，而其中最好的操盤方法就是買進雪佛龍 (CVX-US) 股票。因應瑞銀調升石油價格中長期目標，他週一將雪佛龍評級自「中立」上調至「買進」。

過去一個月石油交易價格一直維持在每桶 80 美元左右，瑞銀現在認為這樣的水準可能會持續下去，並改變對 2022 年和 2023 年的石油價格預期。

瑞銀將 2022 年石油價格目標自 63 美元調升至 81 美元，而 2023 年則自 68 美元調升至 80 美元。此外，瑞銀預期長期價格目標平均在每桶 75 美元，也較先前預期的 60 美元價位提升。

Rigby 在另一份報告中解釋，能源轉型和大眾投資者的猶豫讓石油項目的「門檻」較高，為了要說服企業啟動新項目，石油價格將必須上升到更高的水準。

他認為天然氣市場的現狀 (近期價格觸及多年高位) 意味著石油的「危險信號」。「雖然能源轉型最終將削弱需求，但我們預期石油需求至少會持續增加到 2020 年代末期。」

與同業相較，雪佛龍的債務水準保持在低位，因此當前狀態更加有利，可以從價格上漲中獲得回報。雪佛龍一直在執行庫藏股，Rigby 預期該公司將調升股息 (目前股息 4.6%)。

Rigby 也讚賞雪佛龍處理氣候影響的計畫，因其計畫較不像其他同業激進。「雪佛龍投資在可再生燃料和碳補集等領域，但也表明仍密切跟進既有的傳統活動。」

他對雪佛龍的目標價在 125 美元。雪佛龍週一大漲 2.27%，收 116.82 美元，盤後續揚，股價刷新 52 週高點紀錄。