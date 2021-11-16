〈能源盤後〉原油漲跌互現 WTI力抗SPR釋放預期 逆轉收高

週一 (15 日) 交易，原油期貨價格漲跌互現，Brent 原油價格下跌，但 WTI 原油價格擺脫了早盤遭戰略石油儲備 (SPR) 釋放的預期心理而引起的跌勢，最終轉為收高。

WTI 原油價格在整格交易時間大部分都遭拋售，在收盤前不久，美國能源資訊署 (EIA) 公布月報，預期下個月美國頁岩油產量增加，WTI 原油價格隨即逆轉收高。

IHS Markit 的能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，原油期貨遭拋售係因市場預期美政府可能考慮釋放 SPR，同時可能禁止石油和 / 或汽油出口。「參議院多數黨領袖查克 (Chuck Schumer) 週末提出釋放 SPR 的看法。」

紐約參議員查克週日表示，政府應動用 SPR，以利在假期到來前將汽油價格拉低。下週四是美國感恩節，向來是來往交通相當繁忙的時期。

「釋出 SPR 大概是可能性最高的作法，但這恐怕只會有短期的效果，因為這不過是全球產量和消費量中的一小部分。」Steeves 說。

「更甚者，這將會是一次性的事件，產量不會持續增加。做此提議的人可能是為了政治目的，想在假期這段時間讓人鬆一口氣，因為這樣的作法可能會讓價格暫時回落。」

12 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 9 美分或 0.1%，收每桶 80.88 美元。盤中低點達 79.30 美元，為 11 月 5 日以來最近月 WTI 期貨的最低盤中價位。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 12 美分或近 0.2%，收每桶 82.05 美元。

WTI 原油期貨和 Brent 原油期貨上週均連續第三週收低。

除了各種協助降低價格的可能作法，交易者也關注美國的產量水準，近期數據表明未來產量將增加。

EIA 週一發布月報，預期美國 7 大頁岩油田的石油產量增加 8.5 萬桶 / 日，使 12 月產量達 831.6 萬桶 / 日。

貝克休斯 (BKR-US) 上週五公布，活躍石油鑽機數量連續第三週上升，暗示未來產量增加。

與此同時，美國釋出 SPR 的消息甚囂塵上，但 OPEC 主要成員似乎沒有絲毫動搖。沙烏地阿拉伯和阿曼的能源部長週末都表示，他們認為 OPEC + 沒有加速增產的必要，每月增產不必超過先前早已決定的 40 萬桶 / 日。

市場也傳聞，美國可能考慮禁止石油出口，作為抑制汽油價格漲勢的作法之一。

「出口禁令是一個更棘手的問題，如果其他生產者做出回應，可能真的會引起問題。美國生產的許多重質原油用以出口，因為墨西哥灣沿岸的煉油廠不需要這種原油，而這也無助於提高輕質原油的產量。」Steeves 說。

美元走強也令美元計價的原油價格承壓。週一 ICE 美元指數上升 0.3%，11 月迄今已經上升 1%，觸及近 16 個月高點。

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