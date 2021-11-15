〈台泥法說〉Q4煤價下滑成本壓力減 毛利率將回升至平均之上

台泥 (1101-TW) 今 (15) 日召開法說，總經理李鐘培表示，10 月以來中國能耗雙控持續，水泥產銷量減但價格持穩高檔，且近期煤價大幅回落，有利毛利率回升到過往水準之上，加上廣東韶關廠投產也將挹注營收表現。

李鐘培表示，以目前中國水泥市場供需來看，都受到雙能耗控管政策影響，供給面生產量下滑；需求面來看，建築材料短缺價格上漲、房地產需求下滑，不過公共建設需求平穩。

展望未來中國市場發展，李鐘培預估，雙能耗控管政策延續，可以視為加強版的錯鋒生產，除了將依照政策調整生產量外，需求端則期望市場在政策下，維持供需平衡。

海外水泥市場貢獻則持續穩定成長，李鐘培表示，葡萄牙市場需求成熟穩定，售價也繼續維持高檔，未出售累積碳權也相當可觀，為企業團紮實減碳同時維持獲利之最佳範例；土耳其水泥市場從 2018 年購併至今，價格成長了約 70%，成為集團獲利的貢獻者。

至於明年的變數方面，李鐘培認為，最大的隱憂還是美國的通貨膨脹，由於現在美國消費者物價指數 (CPI) 呈現過熱，後續 FED 勢必升息，將影響土建融的額度及利率，進而影響市場的投資意願。

台泥第三季因燃料成本較去年同期大幅增加，稅後純益 39.8 億元，年減 46.7%，每股純益 0.59 元；前三季稅後純益 148.4 億元，年減 19.4%，每股純益 2.41 元。