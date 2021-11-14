〈觀察〉國人瘋高收益債背後 小心南非幣基金2500億元風險

國人瘋高收益債券基金，投資規模近兆元，為了讓投資人注意到風險，逼得金管會於日前出手釋出基金界重大變革，但其實在高收益債投資居高不下的背後還有一大現象，國人無懼南非幣狂貶，大買持有高收益債的南非幣基金，金額超過 2500 億元，投資人與主管機關對此風險亦不容忽視。

南非幣為高息貨幣，過去定存利率高達 7、8%，一度讓台灣成為僅次於南非之外，持有南非幣最多的國家；且南非幣計價基金更曾因為月配息高達 18%，讓投資人趨之若鶩。

據金管會最新統計，截至今 (2021) 年 9 月底，國內以南非幣計價的境外基金有 87 檔，國人持有金額高達 2512 億元。

值得注意的是，南非幣兌新台幣長線偏貶，現在更已貶至 7 個月新低，但是，由於高配息特性，南非幣計價境外基金占整體境外基金金額比重，比起去年不減反增，由去年的 6.65% 逆增至 7.3%。

金管會統計，國人持有最多的南非幣境外基金，以「安聯收益成長基金 - AM 穩定月收類股（南非幣避險）」居冠，儘管南非幣一路貶值，但是國人持有該基金還是從去年 9 月的 887 億元，到今年 9 月增至 909 億元。

南非幣計價基金可以祭出高月配息吸引投資人，主要因為投資標的是高收益債類型，一般高收益債基金之所以能夠提供較高的配息率，源自於必須承擔成分債的「利率風險、違約風險、流動性風險」，而南非幣基金本身又多了匯率風險，如果南非幣兌新台幣持續貶值、高收債發生上述風險，南非幣基金恐面臨配息、淨值雙殺的風險，投資人不可不慎。