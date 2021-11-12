韋僑台中大里新廠明年底完工 產能增2倍

RFID 標籤廠韋僑 (6417-TW) 投資 13 億元，在台中大里仁化工業區興建的高效能新廠，預計明年 11 月完工，總經理江鴻佑今 (12) 日指出，新廠完工後產能是目前的 2 倍；韋僑並持續看好 RFID 在醫療、工控應用的高速成長。

韋僑總經理江鴻佑今天出席 OTC 舉辦的業績發表會，江鴻佑並在會中指出，韋僑 RFID 應用已獲汽車及醫療的國際認證，產品銷售以銷往歐美的 67% 比例最高。

在產品應用比重上，卡片的比重因疫情而下滑，但醫療應用的部分則由 2019 年 16% 營收占比，提高到 2020 年的 18% 占比，今年以來已提高到 25%。

韋僑 RFID 電子標籤應用在工業製程領域，包括物聯網（IoT）到工業 4.0，可藉由感測器讀取 RFID 相關資料。

江鴻佑指出，韋僑在台中大里投資 13 億元興建的新廠，預計明年 11 月投產，完工後產能為目前 2 倍，新廠也加上大量智慧化、自動化生產設備，以因應醫療、工業應用高速成長，最大產值設計是一年 30 億元。

韋僑前三季營收 7.84 億元，毛利率 28.37%，年增 0.7 個百分點，稅後純益 7655 萬元，年增 3.35%，每股純益為 2.17 元。韋僑在醫療應用客戶需求成長帶動下，對第四季營運正面樂觀。

韋僑 10 月營收 1.01 億元，月減 1.23%，年增 23.97%，累計前 10 月營收為 8.85 億元，年增 6.44%。

江鴻佑指出，韋僑核心技術在 RFID ，但不會侷限在 Tag 或 Label 上，目前也在開發附加 RFID 標籤上的溫度感知功能，有助冷鏈物流運輸管理，公司也與紡研所合作，開發紡品本身的辨識功能，可應用在半導體業無塵衣，有助於產品耐洗滌易辨識等功能。