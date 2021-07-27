RFID廠韋僑醫療應用長單開始出貨 下半年展望正向

電子標籤廠韋僑 (6417-TW) 受惠醫療應用長單開始出貨，6 月營收衝上 9115 萬元，創 15 個月來新高，下半年進入旺季，加上醫療應用長單持續拉貨，單月營收可望維持在 9000 萬元以上高檔水準。

韋僑今年上半年營收爲 4.99 億元，年減 1.5%，下半年展望正向，全年可望超越去年 9.93 億元營收。

韋僑 RFID 電子標籤應用在工業製程領域，包括物聯網（IoT）到工業 4.0，可藉由感測器讀取 RFID 相關資料，隨著工業 4.0 擴大出貨持續成長，另外醫療耗材市場需求暢旺，韋僑醫療應用接單強勁，客戶下長期訂單，大單自 7 月起批量出貨。

RFID 電子標籤可運用在智慧醫療耗材產品，包括注射針筒及手術止血帶，醫師開刀後，能從感測器讀取 RFID 後，適時盤點開刀房止血帶數量，避免發生人為醫療疏忽。

韋僑目前產線採租用廠房方式，公司斥 3.15 億元購置台中市大里仁化工業區內約 1370 坪建廠土地，規劃總投資 13 億元擴產，新廠已動工，預計 2022 年第三季完工，將用於擴充應用鎖定票證、物流、醫療及工業製程等領域，並導入自動化生產。

因應市場需求增加，韋僑已投資 13 億元在台中興建新廠擴產，今 (2) 日股東會後董事會決議，將發現增股 6660 張籌資，預計每股 60 元溢價發行支應資金需求，這也是韋僑上櫃掛牌以來首度籌資，市場籌資並獲大股東希華 (2484-TW) 全力支持。