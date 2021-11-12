環球購物中心獲幸福企業肯定 打造後疫情健康減碳職場

1111 人力銀行舉辦「2021 幸福企業風雲榜」票選，由上班族投出 2021 幸福企業逾 200 萬票，冠德集團 (2520-TW) 旗下 Global Mall 環球購物中心榮登民生服務業幸福企業風雲榜。

Global Mall 成立超過 15 年，目前全台共有 8 家據點，隨著數位趨勢和後疫情時代來臨，近年全面發展新零售服務模式，融合實體、數位並創新線上購物體驗。

同時，Global Mall 依循冠德 ESG 永續策略，以商場為起點，開創全台首家永續智能購物中心，並打造成永續教育體驗場，期望進而拓展到社區、商圈到社會上具體實踐永續生活，傳遞幸福生活價值。

另一方面，環球購物表示，Global Mall 將員工視為重要資產，並將 ESG 理念擴展到職場，在工作環境中，注入綠化和健康元素，於辦公空間增加綠化，大量擺放植栽、使用節能 LED 照明設備，並裝設空氣循環扇、每間會議室均設置除菌設備，同時還有按摩椅供舒壓，讓員工落實減碳同時健康工作。

環球購物強調，今年新冠肺炎疫情來襲，許多產業遭到重創，即使面對此挑戰，將員工健康視為首要，提供多元防疫照護措施，包括提供環球員工免費到醫院進行快篩及居家快篩試劑，彈性出勤方式，為鼓勵同仁施打疫苗，更提供全薪疫苗施打假，為員工投保防疫險、疫苗險等，全方位保障健康。

為加速全面發展新零售模式，看好新世代年輕人的創新力，環球購物近年持續推動「MA 儲備計畫」，提供年輕世代打破既有框架，發揮線上線下創意思維的舞台，並提供快速升遷管道機會，不受工作經驗、年資或年齡限制。