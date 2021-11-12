預期監管有望放鬆 高盛看好中國股市 上調離岸股票評級

在監管有望放鬆的前提下，高盛 (Goldman Sachs) 對中國股市變得更為看好，認為中國經濟壓力與股票估值將獲得改善。

據《彭博》報導，高盛在最新的報告中，預計中國股市將迎來更好的一年，未來 12 個月在岸和離岸股票的回報率分別為 16% 和 13%。該行還把離岸股票的評級上調至「增持」，此前他們在 7 月份，將評級下調至「與市場持平」。

Kinger Lau 等策略師在周四 (11 日) 的研究報告中說，他們相信政策適度放鬆以緩和國內宏觀壓力、在中共二十大會議召開前確保局勢穩定，將是中國股票重估的催化劑。

中國共產黨第二十次全國代表大會，預定於 2022 年下半年舉行，這是中共每十年兩次的重大活動。

高盛是最新一家上調中國股票評級的機構；過去幾周，瑞銀、貝萊德也都對中國股票表達了類似的看好態度。

在過去一段期間，中國監管機構在追求「共同富裕」之下，開始針對產業的強力監管，並使恒生中國企業指數成為今年全球表現最差的主要股指。

本周，有新聞報導稱，中國監管機構正在考慮放寬資產銷售規則，以避免開發商違約，投資者情緒在本周有所改善。

由於猜測北京可能會放鬆打擊力度，科技和房地產公司周四在香港跳漲。截至午盤，恒生指數及恒生科技指數分別上漲 0.2% 和 0.9%。

高盛認為，在中共二十大召開前，中國監管機構將推行以穩定為導向的議程，包括為科技行業提供更清晰的規則。此外，由於此前的打壓，高盛相信，與全球同行相比，中國股市的折價接近歷史高點，而共同基金的配置比重，則來到接近紀錄低點。

(本文不開放合作夥伴轉載)