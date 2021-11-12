〈陸港盤後〉電力、汽車族群走揚 上證震盪中收紅 小漲0.2%

周五 (12 日)A 股三大指數開高震盪，上證與深證兩指數表現相對強勢，創業板指則是走勢較為疲弱。不過即便創業板指收黑，周線仍呈現連五紅。

雖然 A 股今日走勢狹幅震盪，但盤面上產業漲跌幅情況仍是漲多於跌，輸配電氣、航太航空、汽車等類股漲幅較高，鋼鐵、煤炭、釀酒等概念股則是收黑。

今日滬深兩市成交量能保持在兆元人民幣的水準之上，達人民幣 1.09 兆元，較前一個交易日略減人民幣 240 億元，連續 16 個交易日成交金額破兆。

港股方面，恒指今日走勢呈現開高走低，中資地產類股連續第二日扮演領頭羊的角色，另一方面科技指數上揚對於市場人氣形成激勵。

外傳中國人行有意為高負債的中資地產商開闢一條脫產方式，並讓接手的國企不惡化其資產負債表，利多傳言帶動中資地產類股延續前一個交易日的漲勢。

不過港資地產類股回檔，權值股長實集團 (1113-HK) 重挫約 4%，對恒指的拖累最重。

科技類股則是今日港股另一個亮點，比亞迪電子 (285-HK) 領漲狂飆 9.4%，成為恒科指成份股中漲幅最高者，京東 (9618-HK) 則大漲 4.9%、美團 (3690-HK) 上漲 2.12%。

截至收盤，上證綜指小漲 0.18%，報 3539.1 點；科創 50 指數略漲 0.21%，報 1440.16 點；深證成指微漲 0.04%，報 14705.37 點；創業板指小跌 0.09%，報 3430.14 點。

本週上證綜指上漲 1.36%，科創 50 指數大漲 3.11%，深證成指上揚 1.68%，創業板指收紅 2.31%。

恒生指數小漲 0.32%，報 25327.97 點、恒生科技指數上揚 1.56%，報 6565.53 點。

北向資金進出方面，周五北向資金買超人民幣 36.27 億元，其中滬股通賣超人民幣 0.67 億元，深股通買超人民幣 36.94 億元。本周北向資金賣超人民幣 26.91 億元。

法人觀點

光大證券認為，近期指數仍在緩慢築底階段，目前市場還未出現拉動大盤的主流類股，元宇宙、科技、軍工股等呈現類股輪漲，難以擔當推升大盤走勢的主力。所以今日的反彈尚未與投資人信心形成共嗚，並不能確保是一個牛市的開始，所以短期指數將還有一次探底的可能性。在操作上宜保持逢低加碼與找到類股輪動進場的節奏。

