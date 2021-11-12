跨鏈（層）橋聚合器 FundMovr，如何爲用戶提供最優資產跨鏈（層）選擇？

FundMovr 依託 Movr Network，將跨鏈橋、DEX 和 DEX 聚合器聚合在一起，並找到所有可用的路線，幫助用戶以最優途徑在不同的區塊鏈之間移動資金、兌換交易。

撰文：一棵楊樹

今年以來，BSC 、Arbitrum 等競爭公鏈和二層網絡的崛起，帶動了跨鏈（層）板塊的爆發式增長，其中除了 Optimism Bridge 等官方跨鏈（層）橋項目，諸如 Celer Bridge、Hop Exchange、Degate Bridge 等也提供了豐富且多樣化的跨鏈（層）服務。

不過對大多數用戶而言，在實際跨鏈（層）操作中，面對各有千秋的橋，如何進行成本最小、體驗最優的選擇，無疑頗讓人頭疼。正如 Uniswap、SushiSwap 等 DEX 百花齊放之後 1inch 等 DEX 聚合器變成剛需賽道，在市場上的橋愈來愈多的背景之下，跨鏈（層）橋聚合器的重要性也就凸顯了出來。

FundMovr：跨鏈（層）橋聚合器

作爲跨鏈通信協議 Movr Network 推出的首款無縫跨鏈（層）橋聚合器 FundMovr，它所要做的事也正是對跨鏈（層）橋的聚合——FundMovr 旨在聚合所有的跨鏈（層）橋，根據用戶的實際需求進行匹配和推薦，從而實現最優的跨鏈（層）選擇。

在一個多鏈、多層的世界中，資產橋樑成爲鏈條之間的道路或路線，用戶可以選擇多條路線，從 A 鏈到 B 鏈，但是每條路線都有不同的行程時間（橋接時間）、通行費（橋樑成本）和燃料消耗（GAS）。

而每次的行程時間、通行費和消耗的燃料可能都不同，因此很難找到最佳路線：

有些路線可能只支持特定代幣；

某些路線的通行費可能因代幣金額而異，因此對於大額交易輛來說可能並不理想；

或者某些路線的合約交互消耗可能很高，這導致行程時間和燃料消耗的增加；

而 FundMovr 的願景，就是依託 Movr Network，將所有跨鏈橋、DEX 和 DEX 聚合器聚合在一起，並找到所有可用的路線，然後根據目的地鏈上的最大輸出、交易和轉賬的最低 Gas 費用、最低橋接時間等因素，幫助用戶以最優途徑在不同的區塊鏈之間移動資金。

聚合所有資產的轉移、交易

不過目前 Celer Bridge 等主流跨鏈（層）項目，大多隻是針對同質資產（DAI—DAI、USDT—USDT 等）在不同區塊鏈網絡之間的轉移，而無法直接一步實現跨鏈資產兌換操作，也即用戶在選擇好最優的通知資產跨鏈（層）路徑之後，還要再尋找 DEX 交易的最佳兌換選擇。

而 FundMovr 實現除了資產在不同區塊鏈網絡之間的直接聚合轉移之外，還包含了對 DEX、DEX 聚合器的聚合，如 Uniswasp、1inch 等等，也即可以讓用戶在資產跨鏈（層）的同時，直接完成不同資產之間的兌換。

在這個跨鏈（層）資產轉移、兌換的過程中，FundMovr 系統會自動找到所有可用的路線，並分別以下面三條標準進行排序：

目標鏈上的最大資產輸出；

最低 Gas 費用；

最短時間；

用戶只需根據 FundMovr 提供的路徑進行選擇就可以完成最優的跨鏈兌換操作，同時在達到一定規模之後，FundMovR 還計劃推出點對點結算層，以實現更低成本的跨鏈（層）交換：

假設用戶 A 想將 100 DAI 從 Optimism 轉移到 Arbitrum，而用戶 B 想將 50 DAI 從 Arbitrum 轉移到 Optimism，那 FundMovr 將相互清算 DAI，並將剩餘的 50 個 DAI 從 Optimism 轉移到 Arbitrum。

FundMovr 聚合跨鏈兌換的優勢

我們可以通過與傳統跨鏈兌換路徑的對比來直觀感受一下 FundMovr 跨鏈（層）聚合兌換的優勢。

假設用戶在 Arbitrum 上有 DAI，想要換成 Optimism 上的 ETH，傳統跨鏈（層）項目下，可以使用多種路徑來實現：

先通過 Arbitrum 上的 1inch，把 DAI 換成 ETH，然後通過 Hop Exchange，把 ETH 從 Arbitrum 換到 Optimism ；

通過 Arbitrum 上的 Uniswap，把 DAI 換成 ETH，然後通過 Arbitrum 將 ETH 從 Arbitrum 換到 Optimism；

先通過 cBridge，把 DAI 從 Arbitrum 換到 Optimism，然後通過 Optimism 上的 Uniswap ，把 DAI 換成 ETH；

不同的路徑雖然成本、體驗各有優勢，但實現邏輯大同小異：都是切割爲同一資產跨鏈（層）轉移、不同資產兌換這兩個邏輯，然後分別進行最優選擇操作。

其中又需要根據兌換資金量大小、滑點大小、對應網絡流動性充足與否、速度快慢進行綜合權衡。

但在 FundMovr 中，上述權衡和考量都無需用戶自己進行，FundMovr 會自動找到所有可用的路線，然後根據目的地鏈上的最大輸出、交易和轉賬的最低 Gas 費用、最低橋接時間等因素，幫助用戶以最優途徑在不同的區塊鏈之間移動資金。

10 月 28 日 Movr Network 也宣佈已將跨鏈協議 Anyswap 集成 FundMovr，用戶可以通過 Anyswap 的跨鏈路由，實現資金在 Polygon、Arbitrum、BSC、Fantom、Avalanche 以及其他路由支持的鏈上轉移。

Movr Network 的跨鏈互操作性願景

此外，FundMovr 後續除了會推出點對點結算層以實現更低廉的跨鏈成本，還計劃通過 SDK 和 API 讓 FundMovr 可用，使 DApp 開發人員可以輕鬆集成 FundMovR，以實現內置的效果。

例如像 Aave、Instadapp 等 DApp 可以輕鬆地允許用戶從不同區塊鏈網絡移用戶抵押資金，從而允許開發者輕鬆構建自己的用例。

包括接下來的跨層互操作通用組件 DataMovr，也將允許任意形式的狀態轉換跨層傳遞，這意味着 DataMovr 將支持任意形式的跨層互操作，導入該模塊的 DApp 將在免於自己開發的前提下實現跨層互操作。

通過 FundMovr、DataMovr 的功能實現，Movr Network 的願景也逐步清晰：它正在努力成爲跨鏈（層）通信的首選信任最小化技術提供商，以此簡化構建跨鏈應用程序，爲未來的多鏈（層）世界建設關鍵的互操作性基礎設施。