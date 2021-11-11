特殊氣體供應商領跑者 晶呈科技(4768)通過上櫃審議會

櫃買中心今（11）日召開有價證券上櫃審議委員會，審議通過特殊氣體供應商晶呈科技（4768-TW）股票上櫃案，為今年第 10 家通過上櫃審議會的公司，主辦券商為國票綜合證券。

晶呈科技從事特殊氣體的生產以及製造，主要應用領域為半導體相關產業，

特殊氣體的純度對積體電路性能、產品良率有著決定性的影響，直接決定了晶片製造的良率與可靠性，所以特殊氣體也被譽為積體電路製造中的「血液」。晶呈科技掌握了特殊氣體的製程技術，能提供純度達 6N(99.9999%) 的特殊氣體，並依照客戶需求隨時調整。

除了特殊氣體外，銅磁晶片 (CMW) 也是晶呈科技的另一項專利，其獨家專利垂直型 LED 結構與製程，能夠提升 Mini/Micro LED 的強度，使晶粒的亮度更亮、耗能更低，最重要的是，透過銅磁載板能夠克服 LED 巨量轉移低良率以及發光不均勻等困境，達到低成本高亮度的效果。

受惠於疫情的影響，全球數位轉型的腳步越來越快，遠距辦公、遠距教學、數位影音等消費性電子的需求大幅增加，帶動晶片的需求上漲，使特殊氣體的需求跟著成長，也因應半導體產業蓬勃發展，為提高矽晶圓的使用壽命，晶圓重生也成為各家廠商最為環保節能的選擇之一。在特殊氣體產業需求提升之推動下，晶呈科技上半年合併營收 3.08 億，年增率 27.12%，展望半導體產業未來發展，晶呈科技將乘著時代的浪潮，再創高峰。