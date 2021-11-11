瀚宇博集團將在馬來西亞檳城興建新廠 爭取客戶下單

瀚宇博 (5469-TW) 今年在高層數 PCB 生產需求下，投入高達 18.3 億元的資本支出，集團內的精成科 (6191-TW) 也投入 20 億元的資本支出，為了爭取高階 PCB 客戶，瀚宇博集團預計，明年將由精成科赴馬來西亞再建一座新廠，爭取東南亞客戶下單。

瀚宇博總經理陶正國今 (11) 日指出，瀚宇博布局車載板、伺服器等效益顯現，明年儘管 NB 估持平或微減，但對營運保守中樂觀看待。

陶正國指出，集團明年計畫在馬來西亞增建新廠，預估此增建新廠計畫，將透過精成科執行。

精成科目前在馬來西亞檳城有一座月產能 30 萬呎的 PCB 廠，在怡保也有一座 PCBA 廠，精成科規劃在檳城覓地，興建一座至少月產能 30 萬呎的新廠。

精成科今年已在投資昆山及重慶的設備上，投入 20 億元的資本支出，明年將再擴充。

瀚宇博 2021 年第三季營收 173.65 億元、年增 37.73％，創單季歷史新高，單季毛利率 21.65%，季增 1.41 個百分點，年增 0.84 個百分點，稅後純益 14.12 億元，季增 92.34%，年增 13.93%，單季每股純益 2.67 元。

瀚宇博前三季營收 430.86 億元，毛利率 20.8%，年增率 0.47 個百分點，稅後純益為 29.25 億元，年增 27.44%，每股純益達 5.54 元。