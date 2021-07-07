瀚宇博Q2不淡 營收達133.75億元改寫新高

受惠 NB 需求熱度不減，以及伺服器止跌回升，PCB 廠瀚宇博 (5469-TW) 第二季淡季逆勢展現亮麗業績，繼 5 月營收創新高，今 (7) 日公布 6 月營收以 44.42 億元改寫歷史次高，第二季營收則衝上 133.75 億元創歷史新高。

瀚宇博 6 月營收 44.42 億元，月減 1.72%，年增 11.5%，第二季營收以 133.75 億元，季增 8.33%，年增 14.28%；2021 年上半年營收 257.21 億元，年增 26.34%。

瀚宇博 2021 年第一季營收 123.46 億元，改寫歷年同期新高，季減 10.36%，年增 2.82 倍，每股純益達 1.48 元。

瀚宇博為全球最大 NB 板供應商，2020 年資本支出 14 億元，今年編列成長到 15 億元，但相對必須面對目前新台幣匯率不利因素，及原物料價格走高等困境， 對於第三季展望，公司表示，筆電、光電板需求維持，消費性電子升溫，同時看好歐美解封後的消費力道、返學潮，和年底節慶檔期鋪貨的拉貨動能，對於營運抱持正面看法。

瀚宇博營收成長動能來自 WFH 的筆電，及網通、伺服器產品在高頻高速網路環境的建置需求。瀚宇博隨著終端產品規格升級，PCB 板層數和用料也同步成長，如筆電從一般機種提升至電競、商務，交換器從 100G 到 400G，伺服器從 Purley 到 Whitley，裡面所用的 PCB 層數不斷在增加，材料也更加要求高頻高速、低損耗。由於產品內涵已和過去完全不同，製程、用料的升級，有利產品單價成長。