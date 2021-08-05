瀚宇博上半年純益大增43% EPS 2.87元創同期高

瀚宇博 (5469-TW) 5 日公布財報，第二季營收以 133.75 億元創新高帶動下，上半年稅後純益達 15.13 億元，創同期新高，年增 43.3%，每股純益 2.87 元；第三季包括筆電、伺服器等 PCB 需求，有利營收再創高。

瀚宇博董事會也決議，以 6.3 億元處分樹林廠，處分利益 5.05 億元，貢獻每股純益 0.96 元。

瀚宇博第二季營收 133.75 億元創新高，毛利率 20.24%，季增 0.01 個百分點，年減 1.93 個百分點，稅後純益 7.34 億元，季減 5.74%，年減 13.83%，每股純益炙 1.39 元。

瀚宇博上半年營收爲 257.21 億元，毛利率 20.23%，年增 0.74 個百分點，稅後純益達 15.13 億元，創歷史同期新高，年增 43.3%，每股純益達到 2.87 元。

瀚宇博為全球最大 NB 板供應商，2020 年資本支出 14 億元，今年增加到 15 億元，對於第三季展望，公司表示，筆電、光電板需求維持，消費性電子升溫，看好歐美解封後的消費、返學潮，和年底節慶檔期鋪貨拉貨動能，對營運持正面看法。

瀚宇博營收成長動能來自筆電、網通、伺服器產品，隨著終端產品規格升級，PCB 板層數和用料也同步成長，如筆電從一般機種提升至電競、商務，交換器從 100G 到 400G，所用 PCB 層數增加。