國泰世華銀9月奪發卡、刷卡雙冠王 新卡數大贏亞軍10萬張

信用卡發卡王出爐，雖然中國信託流通卡數續居冠軍，但是國泰世華銀行 9 月新增 18.34 萬張，持續維持發卡王，且單月發卡張數大贏亞軍中國信託超過 10 萬張，不僅如此，國泰世華銀 9 月簽帳金額也登上刷卡王寶座。

國泰世華與中國信託的信用卡爭霸火熱，據金管會最新統計，中國信託以 767 萬張流通卡數居冠，國泰世華銀 748 萬張緊追在後，後續依序為玉山銀 655 萬張、台新銀 595 萬張、台北富邦銀 408 萬張。

值得一提的是，雖然中國信託流通卡數稱王，但有效卡數卻非第一名，國泰世華銀以 526 萬張有效卡數，贏過中國信託的 482 萬卡。

發卡部分，國泰世華銀 9 月新卡數增 18.34 萬張，狠甩中信銀僅有 8 萬餘張、台新銀的 5.4 萬、玉山銀的 4.8 萬張、台北富邦銀的 3.6 萬張。

不過，雖然國泰世華銀行 9 月發卡數遙遙領先，但當月停卡數也高達 7.6 萬張，明顯多於其他銀行平均約 1.5-3.3 萬張的停卡數。

銀行局並未針對個別銀行說明，僅表示 9 月整體停卡現象可能是某些銀行發行新卡，同時影響停用原有的信用卡所致。

至於簽帳金額，國泰世華銀 9 月刷卡簽帳金額也以 416.02 億元居冠，中信銀以 381 億排名第 2，後續依序為玉山銀的 349.06 億元、台新銀 284.3 億元、台北富邦銀 239.6 億元。

截至 9 月底止 33 家信用卡發卡機構總流通卡數約 5187 萬張（上月底約為 5157 萬張），總有效卡數約 3318 萬張（上月底約為 3314 萬張）。循環信用餘額約台幣 993 億元（上月底約為 982 億元）；未到期分期付款餘額約 1669 億元（上月底約為 1692 億元）；。

整體信用卡 9 月簽帳金額約 2509 億元，較上月份 2512 億元減少 3 億元；當月轉銷呆帳金額約 3.3 億元（上月約為 4.2 億元）。逾期 3 個月以上帳款占應收帳款餘額（含催收款）比率平均為 0.16%。