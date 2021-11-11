微星Q3每股賺5.29元續創單季新高 前三季EPS 15.43元

電競品牌大廠微星 (2377-TW) 今 (11) 日公布第三季財報，雖然毛利率、營益率雙率較上季下滑，但在營收規模放大下，單季純益達 44.69 億元，季增 1.55%、年增 70.94%，續創歷史單季新高，每股純益 5.29 元，累計前三季純益達 130.4 億元、每股大賺 15.43 元。

微星第三季營收 522.06 億元，季增 12.7%、年增 28.1 %，毛利率 18.75%，季減 1.84 個百分點、年增 2.95 個百分點，營益率 10.05%，季減 1.09 個百分點、年增 2.54 個百分點，稅後純益 44.69 億元，季增 1.55%、年增 70.94%，每股純益 5.29 元，續創歷史單季新高。

累計微星前三季營收 1465.33 億元，年增 40.1%，毛利率 19.44%，年增 4.75 個百分點，營益率 10.51%，年增 3.82 個百分點，稅後純益 130.4 億元，年增 118.5%，淨利率 8.9%，年增 3.19 個百分點，三率三升，每股賺 15.43 元。

展望未來，法人看好，微星可望持續受惠電競需求，加上近期加密貨幣熱潮再起，英特爾 (INTC-US) 推出新平台應用下，可望助推板卡需求成長，微星全年板卡出貨量可望達標 2400 萬片，年增逾 2 成，創下歷史新高。

此外，微星 10 月也持續受惠宅經濟延續，主機板、顯示卡動能強勁，單月營收再衝上 199.25 億元，月增 3.8%、年增 44%，續創歷史單月新高紀錄，累計今年前 10 個月營收則達 1664.59 億元，年增 40.6%。