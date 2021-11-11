投資總鋪師：美夢行情持續中 元宇宙、航空股及UBS4.0準備接棒

萬寶投顧王榮旭表示，11 月 10 日美股回跌，與其說是擔憂通膨升溫恐使 Fed 提前升息，不如說是漲多拉回，Fed 才剛宣布 QE 退場，實質效益也還沒有顯現，根本沒有急著升息的道理，何況美國已達債務上限，升息只會讓借錢度日的美國背負更多利息成本，估計未來就算升息也不不會太快太猛。而企業獲利正隨著疫情緩和而增加，有秩序的升息對於股市的影響相對有限。

短期台股逼近萬八歷史高檔，震盪難免，而 11 月底感恩節一直到年底聖誕節，歐美外資陸續放假，少了外資年底通常漲的不是指數而是內資控盤的中小型股。

財報季即將結束，財報效應也逐漸淡化，傳產第三季財報最好的貨櫃三雄，即使十月營收長榮 (2603-TW) 與陽明 (2609TW) 再創新高，但利多不漲反而大跌，這波反彈到季線，壓力似乎已經開始浮現。反觀台積電 (2330-TW) 與聯發科(2454.TW)10 月營收月減達到兩位數，但是利空反應平淡，尤其聯發科今天開低走高，最後幾乎收回平盤只有小跌 0.42%，因為 10 月營收受十一長假影響，11、12 月將恢復正常，財報是過去式，股價反應的是未來。

台揚 (2314-TW) 第三季財報依舊虧損，周一 (8 日) 跌一天之後，公布 10 月營收又月減 13%，但隔日就開低走高，才兩天就把財報利空跌的全漲回來。因為台揚耕耘多年的衛星通訊產品開始進入高速成長期，台揚的衛星收發機訂單能見度可達到 2023 年，第四季 O-RAN 的 RU 產品量產出貨，單季將由虧轉盈，明年獲利可望大幅跳升。

同族群微波通訊大廠昇達科 (3491-TW) 與啟碁 (6285-TW) 同樣受惠低軌衛星訂單能見度高，前者從 10 月以來大漲近翻倍，而啟碁充其量也是短線漲多拉回整理，後市看好。

萬寶投顧王榮旭強調，下周起至明年 1~2 月沒有財報干擾，美夢行情會持續做下去。元宇宙是夢，航空股何嘗不也是夢？航空股要不是做了一個疫情舒緩各國陸續開放邊境的美夢，否則第三季 EPS 只賺 0.51 元的華航 (2610-TW) 如何從 15 元翻大漲到 25 元還欲罷不能呢？

元宇宙概念股宏達電 (2498-TW) 與威盛 (2388-TW) 短線翻倍大漲，難免拉回整理，但中小電子的美夢行情沒有結束，只是換別人做夢。整理一段時間的 USB 4.0 快速傳輸概念股，在譜瑞 (4966-TW) 與晶焱 (6411-TW) 先後創下新高的示範之下，快速傳輸晶片股創惟 (6104-TW)、通嘉(3588-TW) 及偉詮電 (2436-TW) 今天全面大漲百花齊放。

值得留意的是，創惟打出了兩個月的中期頭肩底，今天剛突破盤局，估計創惟今年 EPS 達 6 元、明年上看 9~10 元，明年本益比 15 倍。相較於晶焱明年 EPS 11~12 元，本益比大於 20 倍；譜瑞估計明年 EPS 達 70 到 75 元，本益比更是接近 30 倍，創惟本益比就顯得低估。

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