怕高不敢買？鎖定這三種潛力資產

雖然多國央行開始升息、聯準會開始縮減每月購債金額，美國與全球股市依然屢創新高，不少人擔心現在股價是否過高，股市會否因此突然大跌。「鉅亨買基金」認為美國與全球仍處於景氣復甦初期，如同去年般的股市大跌機率不高，亞洲高收益債券、美國小型類股與全球股市分別適合想找便宜標的、想找新趨勢與擔心風險過度集中的人。

1. 跌出價值的亞高收

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採美銀美林亞洲高收益債券指數，資料日期: 2021/11/9。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。最大跌幅期間分別為 2007/10/29-2008/10/27、2011/8/3-2011/10/4、2013/5/9-2013/8/28、2014/8/28-2016/2/12、2018/1/18-2018/11/27、2020/2/20-2020/3/24、2021/1/4 至今。

亞洲高收益債券價格從年初高點下跌 23.3%，同期間美國高收益債券與歐洲高收益債券分別上漲 5.3% 與 3.4%。美高收與歐高收價格顯示全球流動性並沒出問題，中國房地產開發商的違約才是亞高收大跌的主因。從近期中國官方發言來看，我們認為中國房地產與金融市場都不會崩潰，亞高收價格下跌反而提供買進機會（利空漸消散，新興債大有可為！、11 月資產配置月報）。從亞高收指數編纂以來，每次經歷較大的下跌後，亞高收反彈速度極快且未來一年的漲幅都高於先前跌幅。

2. 景氣週期有利的美國小型股

如果說亞高收是目前少數便宜資產中的首選，美國小型股就是雖然股價創新高，但趨勢才要再度開始的好標的。當美國走出經濟衰退，對於未來經濟復甦的樂觀預期會推升長期公債殖利率，美國長短期利差也會因此擴大（復甦初期不會升息，因此短期利率不太會有變化）。從下圖可看出，當美國長短期利差與美國小型及大型類股近三年表現差距走勢相仿，當長短期利差擴大時，小型類股表現將優於大型類股。按照目前美國景氣週期位置，與剛通過的基礎建設法案來看，預期美國長短期利差將升高至 2% 至 3%，有利美國小型類股表現。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 與羅素 2000 指數，資料日期: 2021/11/9。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。長短期利差採美國 10 年公債殖利率與聯邦基金有效利率間差距。

3. 夠分散且長期趨勢向上的全球股市

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採 MSCI 全世界指數，資料日期: 2021/11/9。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。此處處於高點定義為歷史最高點跌幅小於 5% 的範圍。

如果不敢買便宜的亞高收，也不敢追處於高點的美國小型類股，不押注單一國家或產業的全球股票是另一好選擇。當全球股市剛創下新高後，與其賣掉並等待拉回，持有並等待是更好的策略。以 2001 年至 2007 年為例，全球股市創下高點後，剩下的交易日中有 21% 的交易日再度創下歷史新高，81% 的交易日股價與歷史最高點差距不到 5%。就算是 2009 年至 2020 年期間，兩者比例也有 7.5% 與 48.4%（7.5% 等同於股市約三週就會再創新高）。與其辛苦地找尋買點與賣點，不如簡單持有全球股市（跟著趨勢走，停利不是好策略、投資最不該犯的錯！）。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

不管怎麼選，場外觀望都非明智之舉

以目前的景氣週期位置與財政與貨幣政策來看，要等待全球或美國股市出現較大幅修正，等待時間可能遠超過預期。與其等待不知何時到來的下跌，不如是自身風險屬性或投資偏好，選擇適合自己的標的並耐心持有。

鉅亨精選基金

>> 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型

>> 聯博 - 美國中小型股票基金 A 級別美元

>> 安聯全球永續發展基金 - A 配息類股 (美元)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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