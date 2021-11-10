高盛2022年頂級交易策略出爐：未來一年需求強勁、供應受限

高盛策略師發表 2022 年跨資產首推交易策略，認為接下來在全球經濟復甦過程中，將面臨一個「低刺激性」的階段，需要更活用策略。

據《彭博》報導，Zach Pandl、Kamakshya Trivedi 和 Amanda Lynam 等策略師團隊，在周二 (9 日) 發布的報告中強調，未來一年全球經濟的特點是需求強勁，供應受限。其他關鍵的主題，則包括貨幣政策前景的分歧和中國經濟擴張的風險等等。

在外匯方面，高盛首推的交易是做空澳幣兌加元，部分原因在於其看漲油價，以及中國經濟下行風險，將為澳洲金屬價格帶來壓力。而澳洲升息的腳步，也將慢於加拿大。

高盛建議買入美元五年期盈虧平衡，主要押注通膨加速，而聯準會不願大幅收緊政策。

在商品部分，則建議做多 2023 年底的銅和布蘭特原油期貨合約。因為這些市場周期性吃緊，遠期「遠未達到提高活動所需的激勵水準」。

在股票市場，高盛建議買進以美元計價的墨西哥和俄羅斯股票，以及做多埃及股票。他們認為，墨西哥和俄羅斯市場的估值具有吸引力，且相對不易受到宏觀事件的衝擊。

高盛策略師此前曾指出，在債券市場陷入困境之際，股票和現金的配置應該高於平時水準。他們對標普 500 指數明年目標價定於 4900 點，較當前高出約 5%。