新商機明年發酵 啟碁董座：未來3-5年維持成長格局

緯創集團 (3231-TW) 旗下網通廠啟碁 (6285-TW) 今 (10) 日召開法說，董事長謝宏波坦言，缺料衝擊獲利不如預期，向投資人致歉，第四季料況雖然還是不理想但已逐漸舒緩；明後年在低軌衛星、車用等趨勢應用相繼發酵下，營運將迎來成長，未來 3-5 年也將維持成長格局。

謝宏波表示，缺料影響產線稼動率、材料漲價也沒在第一時間反應，加上持續投入研發費用，因此出現營收成長，但獲利不如預期的狀況；進入第四季，全球疫情逐漸可控，東南亞供應鏈陸續恢復，料況也可逐漸改善。

謝宏波進一步指出，目前訂單滿足度仍不到 8 成，主要缺的 Wi-Fi 晶片、POWER IC、Mosfet 等比較成熟製程的半導體元件，對網通、車用產業影響大，預計缺料狀況延續到明年中才會完全舒緩。

不過，啟碁布局的新應用陸續自明年起發酵，謝宏波表示，低軌道衛星今年雖有缺料影響，但明年將逐季改善，將有一定營收占比；車用則新增車用鏡頭產品，另外，5G、Wi-Fi、IoT 等也將陸續在明後年成為重要的營收貢獻動能。

謝宏波表示，目前產品布局方向跟主流市場相同，且涵蓋個人家用、商用、車用，以及基礎建設，將推動未來 3-5 年成長格局；但明年還是得關注零組件供應、疫情、匯率風險、能源 / 電力供應等外在變數。

產能方面，啟碁越南 V2 新廠落成後，公司計畫原先租用的 V1 廠明年 1 月除役，轉到自有新廠，屆時產能比中，越南 20-25%，台灣 45% 上下，中國昆山 30-35%；在新廠添購設備需求下，明年資本支出估維持今年水準，落在 12-16 億元。

啟碁第三季營收 173.3 億元，年增 1.3%，但稅後純益 3.34 億元，年減 29%，前三季營收 481.76 億元，年增 5.7%，稅後純益 9 億元，年減 20%，每股純益 2.3 元。