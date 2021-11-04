仲琦明年訂單掌握度高 低軌衛星設備將放量

佳世達 (2352-TW) 旗下網通廠仲琦 (2419-TW) 今 (4) 日召開法說，董事長黃文芳分析，明年訂單掌握度高，也接的差不多，加上越南新廠開出，集中生產有助費用優化，明年非常樂觀，而外界聚焦的低軌衛星相關產品，也自第四季開始出貨，明年將進一步放量。

仲琦第三季每股純益 0.09 元，雖然較第二季 0.06 元成長 5 成，但仍較去年同期下滑；累計前三季稅後純益 0.16 元，也較去年同期 0.54 元衰退。

黃文芳解釋，今年缺料干擾今年營運表現，目前預估至少將持續到明年上半年，加上未在第一時間漲價反映成本，也影響獲利，目前也陸續跟客戶逐季調漲價格。

而明年來看，黃文芳表示，雖然有缺料不確定因素，但全年訂單狀況不錯，加上低軌衛星家用路由器、WiFi 網路延伸器等也在年底開始小量出貨，預計到明年將放量交貨到全球，將貢獻 8-10% 的營收。

仲琦也透過集團綜效強化 5G 產品，並持續提高軟體加值服務占比，除了產品組合轉佳外，在客戶上也跨入 MSO 之外的寬頻運營及服務商，並持續拓展歐洲、中南美洲等北美外市場，都將成為明年動能。

此外，仲琦也優化生產端，黃文芳表示，越南工廠完工後，將能滿足全年訂單需求，且越南直接人工效率較佳，明年也計畫將中國產能往越南集中，可進一步優化生產成本，預估明年費用率將在 15% 以下。