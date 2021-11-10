財報遜色 前景黯淡 PayPal挫逾10% 創20個月來最大單日跌幅 分析師：還不能買進！

電子支付業者 PayPal 第三季財報多項指標遜於預期候，週二股價重挫 10% 以上，但並非所有分析師都贊同此時逢低買進。

PayPal 週二大跌 10.46%，收 205.42 美元，為去年 3 月 16 日以來最大單日跌幅，且較 7 月創下的 310 美元歷史高點下跌了 1/3。

PayPal 確實有幾項正面消息，包括與亞馬遜 (AMZN-US) 合作，其 Venmo 付費服務明年起將在亞馬遜商店上線；沃爾瑪 (WMT-US) 提供 PayPal 作為消費者付費方式，GoFundMe 和 Venmo 也跟進提供 PayPal 付費方式。

然而，投資者似乎更關注 PayPal 的成長預期和其他不太亮眼的指標。PayPal 現在目標 2022 年營收成長 18%，略低於先前的預期，且其 5 年期預測端視未來幾年是否能加速成長，所以期盼該公司近期財測強勁的投資者大失所望。

這是支付類股失寵的最新跡象，同業財報也喜憂摻半，例如 Square (SQ-US) 最近財報遜於預期、Visa (V-US) 財測遜於預期，但萬事達卡 (MA-US) 符合預期。其他同業包括 Fiserv (FISV-US) 和 Global Payments (GPN-US) 的財報均令人失望，引起華爾街分析師下調目標價，推低其股價。

PayPal、Square、Visa、萬事達卡、Fiserv 和 Global Payments 今年迄今表現均落後大盤，同業中唯有 Affirm Holdings (AFRM-US) 一枝獨秀，很大程度上要歸功於該公司與亞馬遜合作推出「先買後付 (BNPL)」服務。

除了產業不振，PayPal 似乎在幾個方面也受創，其一是 eBay (EBAY-US) 終止合作後，支付營收持續減損，拖累業績。其他阻力包括其商家基礎的供應鏈短缺、在沒有刺激支付的情況下，消費者信心減弱，以及隨著經濟重啟，消費者重返實體店面，線上支付銳減。

該公司執行長 CEO Dan Schulman 認為，這些問題幾乎全都是暫時性問題，並預期明年營收加速成長，對公司中期財測仍抱持信心。

傳聞 PayPal 打算收購圖片分享社群平台 Pinterest(PINS-US)，因此投資者在財報發布前惴惴不安，雖然 PayPal 已經否認此說法，並稱現階段無意收購 Pinterest ，但投資者似乎不太採信，因為支付領域一直在進行整合，例如 Square 計畫收購 Afterpay，過去幾年，支付處理公司也進行過一連串 M&A 交易。

MoffettNathanson 分析師 Lisa Ellis 寫道，雖然 PayPal 否認了這筆交易，「但損害已經造成，市場擔心的是，倘若不是 Pinterest，PayPal 也將尋找另一個大規模的併購標的。倘若基礎業務真的放緩，投資者擔心 PayPal 可能會更想進行大筆交易以提振成長。」

PayPal 管理層在財報法說會上重申，公司進行大規模交易的門檻很高，比先前小規模的收購交易門檻高出許多，且 PayPal 不需要靠大筆收購來滿足中期營收預期和其他成長指標。

然而，PayPal 仍自今年初提供的廣泛 5 年財測中，下修其 2022 年展望，動搖了投資者信心。

分析師對該公司看法分歧，例如 Ellis 表示，投資者應該逢低買入，將此回股價回調視為「長期贏家令人信服的切入點」。

Wolfe Research 分析師 Darrin Peller 維持其「優於大盤」的評級，認為該公司預測保守，其長期趨勢證明，溢價估值是合理的。

然而，Susquehanna Financial 分析師 James Friedman 將其目標價自 360 美元下調至 310 美元，因應該公司下調前景而削減預期。

PayPal 今年迄今下跌 12%，同期納斯達克綜合指數上漲 23%。儘管表現不佳，但根據其自身的歷史，PayPal 仍然不便宜。以未來 12 個月收益計算，其股價本益比 40，較其 5 年均值 36 還高。

PayPal 股價營收比 (P/S) 11.3，也其 5 年均值 9 還高。另外，其企業價值倍數 48 倍 (即 EBITDA 倍數)，也較 5 年均值 40 還高。

如果 PayPal 成長預期高一些，這些倍數可能還能令市場接受，但現在恐怕連自身預期都不達標，投資者更不可能願意再推升股價。