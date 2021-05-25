AT&T分拆後大挫 執行長急護航：是時候釋出媒體資產！

AT&T (T-US) 執行長 John Stankey 在一場投資者會議上大談電信公司和媒體集團分拆的好處，並闡述 AT&T 的投資重點，以及捍衛公司削減股息的計畫。

Stankey 週一在摩根大通全球技術、媒體和通訊虛擬會議上表示，「為了確保我們能維持自己的市場動能，我們必須在無線業務上適當投資，而其中一件給我信心做出這行動的就是釋放額外的現金流，以確保我們在網絡中的頻譜位置是美國最好的無線寬頻網絡之一，為此我們需要以此水準投資以達到這點。」

AT&T 計劃拆分華納媒體，並將其與 Discovery (DISCA-US) 合併，作為協議的一部分，AT&T 會因此獲得 430 億美元以清償債務，且一旦拆分完畢，將調整資金使用方式。AT&T 將降低派發股息至約莫自由現金流的 40%，並每年額外投資 20 億美元在其 5G 無線和光纖寬頻網路業務上。

管理層預期 2022 年中完成交易，AT＆T 股東將擁有合併後的媒體公司 71% 股份，Discovery 股東將獲得其餘股份。

AT&T 於 2016 年同意收購時代華納，但因聯邦反壟斷監管機關的訴訟，遲至 2018 年才完成交易。這場收購背後的想法是將時代華納的內容搭配 AT&T 的分銷，讓兩個領域的訂閱人數都能提高，但短短幾年過去，AT＆T 認為，這兩家企業必須用更聚焦的管理團隊和適合其產業的策略來各自運作才更有優勢。

Stankey 指出，「媒體產業與顧客關係更直接的機會，確實將會是全球性的，我們的連接業務大部分屬於美國，所以如果要求訂閱人數大躍進的機會，是時候釋放媒體資產去追求數百億美元的機會，成為內容分發的首要資產。」

Stankey 指出這兩家公司股東基礎不同，一家是類似公用事業、支付股息的電信公司，另一家是正要轉型為串流的媒體公司。

「我們資產配置方式首要符合股東基礎，第二是在與 Discovery 合併後，讓資產處於更能在全球成功發展的有利位置。這非常吸引人，因為兩家公司可以帶來一些協同效應，可以為新業務成長提供資金、更深厚的內容庫和擴大規模時必要的國際發展工作。」

AT&T 股東主要是因為 AT&T 派發的股息而投資該股，Stankey 提到這些股東時表示，至少他們可以在拆分媒體公司時選擇出售持股，並將所得收益重新投入到其他會孳息的投資上。

「如果他們想留在媒體產業，那就欣賞我們的做法吧，如果他們想將資金撤離並返回到高收益的項目上，他們最終也能出售持股並選擇投資他們想要的。」

自 5 月 17 日宣布拆分時代華納以來，AT＆T 的股價已下跌約 8%，週一再下跌 0.87% 至 29.75 美元。