〈原相法說〉其他產品線扮動能 明年展望審慎樂觀

感測晶片廠原相 (3227-TW) 今 (18) 日召開法說會，財務長羅美煒表示，明年儘管外在變數多，不過，其他產品線如 OTS(光學追蹤感測器)、TWS(真無線藍芽耳機)、RF、電容觸控、車用等，均有機會再較今年成長，展望審慎樂觀。

細分各產品線，羅美煒指出，原相電競滑鼠、TOG(玻璃追蹤) 滑鼠業績過去數年均不斷成長，公司也持續看好相關領域，加上明年 PC、筆電需求看起來不差，預期整體滑鼠產品線有機會維持穩定。

原相其他產品線則包括 OTS、TWS 等，其中，OTS 過去兩年隨著陸續切入穿戴裝置、掃地機，業績已呈現倍數增長，預期明年也將持續成長，TWS 也隨著 ANC(主動降噪) 新品取得不錯進展，明年也會再優於今年。

RF、電容觸控、車用等其他感測產品今年已看到業績貢獻，尤其在車用產品領域，儘管出貨量仍相對小，但已逐漸看到成績，期望明年增加出貨量，包括 OFN(光學手指導航)、Gesture(手勢辨識)、Sensor 等。

羅美煒補充，明年變數仍多，包括產能吃緊、供應鏈長短料、運輸壅塞及疫情等，但在新產品推動下，仍審慎樂觀看待明年，至於晶圓產能方面，也不排除加價取得，期望多於今年。