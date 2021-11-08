航海王、鋼鐵人回來了 台股漲118點收17415點 攀近2個月新高

隨著美股續創高，但台股今 (8) 日早盤一度翻黑，隨著航海王、鋼鐵人重回買盤焦點，半導體族群也由聯發科、聯電領軍走強，帶動指數收高，終場上漲 118.4 點，收全場最高 17415.3 點，為近 2 個月新高，成交值放大至 3736.48 億元，運輸類股噴漲 7%，資金比重一度重返 3 成。

聯發科傳出 11 月正式調漲晶片價格，4G 漲幅最多達 15%，優於外資預估，激勵股價勁揚逾 4%，最高來到 983 元，續勢挑戰千元大關；聯電同步大漲逾 3%，成功奪回季線，終場 62.5 元；台積電則在平盤附近整理，終場收小紅驚險守住 600 元關卡；然而，鴻海、國巨、台達電等電子權值股均下挫約 1%。

貨櫃航商今天匯集資金，由於長榮第三季獲利大爆發，每股純益 15.15 元，單季賺贏上半年，激勵股價大漲 8%，終場收 124 元，站回季線之上，陽明更亮燈漲停，達 118 元，萬海也放量大漲 6%；此外，市場買盤看好空運市場復甦，積極卡位航空雙雄，華航大漲 7% 站回 20 元關卡，長榮航同步漲逾 8%。

歷經數周的困難協商，美國眾議院上周通過約 1.2 兆美元的基礎建設支出案，為史上最大規模，將用於公路、橋樑、公共運輸等，帶動台股鋼鐵族群表現，鋼鐵類股指數大漲逾 4%，為盤面多頭指標，大成鋼、威致、彰源等均攻上漲停板，中鋼也勁揚近 4%，成功收復月線，燁輝、春雨、春源、中鴻等多檔強漲逾半根停板。

宏達電 10 月營收 3.5 億元，月減 41.7%，年減 18.6%，累計前 10 月營收 42.15 億元，年減 9%，但在元宇宙題材加持下，宏達電今天尾盤湧入大量買盤，再度衝上漲停，達 77 元，改寫近 4 年新高，同集團的威盛及威鋒電子也都亮燈漲停，買氣強強滾。