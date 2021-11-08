美國放寬入境旅遊限制 航空業估將湧入大量遊客

美國從週一 (8 日) 起重新開放陸空邊境，結束了疫情爆發 20 個月以來的旅遊限制，預計將會迎來大量完整接種過新冠肺炎疫苗的國際旅客入境。

美國聯合航空 (UAL-US) 預估，週一的國際入境旅客總數將較上週 (20,000 人) 大增約 50%。

達美航空 (DAL-US) 執行長 Ed Bastian 則警告表示，一開始可能會大排長龍，旅客應該要為此做好準備。達美航空表示，自美國宣布重啟邊境以來的 6 週內，該公司的國際銷售點 (POS) 訂票量與宣布前相比大增了 450%。

白宮發言人 Kevin Munoz 在推特上說道：「我們預計，週一美國取消現有的空中和陸路旅行限制時，將會出現很高的入境需求，因此我們正在為此採取措施，通過提供額外資源來做好準備。」

拜登政府已多次與美國多家航空公司進行通話，來為更多即將湧入美國機場的旅客的做好準備，並提醒從加拿大和墨西哥乘坐陸路或渡輪過境的旅客，要準備好可能面臨更長的等待時間。

美國原先所實行的旅遊限制，禁止大多數在過去 14 天內去過 33 個國家的非美國公民入境，包含了歐洲 26 個沒有邊境管制的申根區國家、中國、印度、南非、伊朗、巴西、英國和愛爾蘭。

美國旅遊局表示，這些國家佔 2019 年所有赴美海外遊客的 53%。另外，來自墨西哥和加拿大的遊客大減，使得邊境社區受到沉重打擊，自 2020 年 3 月以來，國際遊客的減少導致出口收入虧損近 3000 億美元。