看準質押挖礦躺著賺！大摩看漲以太幣、以太坊 無畏本週加密貨幣又遭拋售

加密貨幣結束低迷的一週，週五比特幣下跌 2% 至 45700 美元，而以太幣下跌 4% 至 3330 美元，較小型的加密貨幣也走疲，Cardano 下跌 4% 至 2.43 美元，Solana 下跌 2.8% 至 179 美元。

儘管市場艱難，摩根大通的加密貨幣團隊卻越來越看漲第二大加密貨幣─以太幣及其基層網絡。該分析團隊也看到加密貨幣交易平台 Coinbase Global (COIN-US) 和 Robinhood Markets (HOOD-US) 的營收增加機會。

一個月前，以太坊的網絡進行了一次重大的技術升級，稱為倫敦硬分叉 (London Hard Fork)，升級旨在提高網絡交易處理速度和穩健性，最大的變化就是以太幣的增長速度減緩。

該網絡預計可從「工作證明機制」移轉至「權益證明機制 (POS)」的設計，目前比特幣和其他加密貨幣仍使用前者。

此變化有助於降低加密貨幣挖礦的高昂環境成本，因為與工作量證明相比，權益證明機制的能源密集程度更低。權益證明機制的設計更可加快交易處理速度，也可能減少系統中貨幣的供應量。雖然比特幣的供應上限為 2100 萬個代幣，但其他加密貨幣的供應限制更少或甚至沒有限制，這會影響這些加密貨幣的保值能力。

對於交易所和加密貨幣投資者來說，「權益證明機制」正轉為一個巨大營收商機。Coinbase、Binance 和 Kraken 等交易所允許客戶質押他們的加密貨幣 (即將加密貨幣質押到網絡一段時間以換取收益)，投資者可以在 Coinbase 上質押以太幣，換取年收益 5%、在 Kraken 平台上質押另一種加密貨幣 Solana，目前年收益 6.5%。

隨著供應增長放緩，以太坊的「權益證明機制」也可望推動以太幣價格上漲，隨著越來越多的投資者質押他們的以太幣，交易所和其他平台的營收也會增加。

摩根大通分析師 Kenneth Worthington 週五報告提到，「這不僅是以太坊的一個重要里程碑，也是廣泛質押和加密貨幣生態系統的重要里程碑。這為 Coinbase 這一類交易平台開創了重大營收機會，對 Robinhood 這類經紀商來說也意義重大。」



目前基於質押的以太幣現在市值 3480 億美元，相比僅就比特幣市值已 8540 億美元。以太幣已部分質押，約佔其總價值的 5%，但以作為質押代幣排名，仍僅居於第四，次於 Cardano (ADA)、Solana (SOL) 和 USD Coin (USDC)。

Worthington 估計，質押挖礦最終可為加密貨幣產業帶來約 350 億美元的年度營收，高於目前的 160 億美元。

以太坊網絡的轉變和其他質押代幣可望推升 Coinbase 營收至高於共識估計。Coinbase 第二季擁有 170 萬個顧客通過 6 種可質押代幣來獲得收益。Worthington 估計，今年質押挖礦的營收總額可達 1.29 億美元，自去年僅 1000 萬美元的水準竄升上來。

在以太坊網絡遷移和其他質押代幣擴張後，扣除向投資者支付收益和其他成本後，營收淨額可達 2.95 億美元。

Coinbase 預計今年營收總額達 66 億美元，若質押挖礦起飛，可望開創另一個 10 億元商機。

Worthington 估計，Robinhood 的營收也可望提升，儘管幅度不大。在以太坊轉變後，Robinhood 估計能產生 2100 萬美元的質押挖礦營收，自目前約 200 萬元的機會大增，但目前 Robinhood 的經紀客戶上無法使用質押挖礦。

Worthington 對於 Coinbase 的股票評級為「加碼」，目標價 372 美元。他給予 Robinhood 「減持」評級，目標價 35 美元。

Coinbase 週五下跌 3.16%，收 248.32 美元；Robinhood 小跌 0.27%，收 41.17 美元。