「以太坊殺手」Solana創歷史新高 年初以來上漲12246%

以太幣 (ETH) 周三 (3 日) 衝上歷史新高，不過較少有人注意到，號稱「以太坊殺手」的新興區塊鏈 Solana(SOL)，也在同一日創下新高，並成為市值第五大的加密貨幣。

Fed 即將做出政策宣布，台北時間下午 8:00 以後，加密貨幣幾乎全線下挫。在此之前，以太幣創下新高 4642.48 美元，與此同時，Solana 也寫下新高 234.07 美元。

據 coingecko 數據，截至台北時間下午 8:57，Solana 報 230.03 美元，24 小時漲 11.9%，市值升至 47.8 億美元，成為第五大市值貨幣。

目前區塊鏈中，在 DeFi 這塊發展得最快就是以太坊，但以太坊仍然有 GAS 費過高及交易速度慢的兩大缺點，因此幣圈一直出現挑戰者，均號稱「以太坊殺手」。Solana 是其中一個重要的挑戰者，是專門為 DeFi 而生的區塊鏈。

Solana 的白皮書於 2017 年底發布，根據其說法，這一專案和底層協議旨在促進 DApp 的創建，目的是提高可擴展性，提供極快的驗證時間和交易速度。 所有這一切都無需犧牲安全性和交易成本。

ADA(艾達幣) 以前是第五大代幣，現在在市值排名中排名第六，它也是「以太坊殺手」的一員。

Solana 年初至今漲幅高達 12246.39%，而 ADA 和以太幣的漲幅分別為 1017.63% 和 530.25%。