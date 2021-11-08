〈金管會備詢〉在美270家中概股恐遭強制下市 黃天牧將查基金是否踩雷

美國證券交易委員會預計對 270 家在美上市中概股查帳，若未遵守美國審計規則，將在 2024 年初強制 270 家中概股下市。立委吳秉叡今 (8) 日質詢時關切「台灣有多少基金買到在美上市的中概股」，金管會主委黃天牧將查基金是否踩雷。

美國國會 2020 年 12 月通過了《外國公司問責法》，證交會 2021 年 3 月發布臨時實施條例。根據新法律，如果上市公司會計監督委員會（PCAOB）證明連續 3 年未能審查公司審計，這些外企將被 SEC 勒令下市。

據統計，在美國交易所上市的中企大約有 270 家，沒有 1 家遵守美國審計規定，若不改善，恐將遭到強制下市。

立委吳秉叡今在立法院財政委員會質詢時表示，在美上市的中國企業若未通過審計檢查，將遭勒令下市，目前約有 270 家中企在美上市，都未符合美國審計規範，金管會有無了解或查核這 270 家中概股對台灣投資人的影響，另外中國大陸有允許台灣的金管會去查核他們的公司嗎？台灣有多少基金在美國買到這些中概股？

金管會主委黃天牧表示，我們通常有開放副委託投資港股、美股，因此要查一下券商有沒有相關下單資料，也會去同步了解是否有基金投資到此 270 家中概股。